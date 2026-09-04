Μαραθώνας: Η στιγμή της μεταφοράς των οστών - Τα εξέτασε δικαστικός ανθρωπολόγος

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η επιτόπια έρευνα στα ευρήματα από δικαστικό ανθρωπολόγο, που κλήθηκε στο σημείο για να εξετάσει τα οστά που εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον και σεντόνι, στην αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα.

Τα οστά και τα άλλα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ και πιθανότατα θα εξεταστούν περαιτέρω στο αρμόδιο εργαστήριο.

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Μαραθώνας: Δικαστικός ανθρωπολόγος στο σημείο

Νωρίτερα, δικαστικό ανθρωπολόγο «επιστράτευσαν» οι Αρχές για να ερευνήσει ό,τι είχε απομείνει από τη σορό της ηλικιωμένης, η οποία εντοπίστηκε νωρίτερα τυλιγμένη σε νάιλον, σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού στον Μαραθώνα. Καθώς η σορός ήταν σε κατάσταση σκελετοποίησης κρίθηκε αναγκαίο να κληθεί δικαστικός ανθρωπολόγος, τα ευρήματα του οποίου θα συμπεριληφθούν στην ιατροδικαστική έκθεση.

Με την εξέταση εκτιμάται ότι μπορεί να αντληθούν στοιχεία για τον ακριβή χρόνο θανάτου -υπό συνθήκες και για τα αίτια, ενώ θα ταυτοποιηθεί και επίσημα το θύμα.

«Δεν μου λέει που είναι η γιαγιά μου»

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του. «Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις περίπου πριν από δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της 90χρονης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία. Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε επί περίπου δέκα χρόνια να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη της μητέρας της.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο που υπέδειξε η 68χρονη και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Ειδικά συνεργεία και αστυνομικοί της Ασφάλειας ερεύνησαν τον κήπο με ειδικά μηχανήματα, χωρίς όμως να βρουν κάτι εκεί.