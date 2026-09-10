Μαραθώνας: Νέα αναβολή στη δίκη για την απόκρυψη της σορού σε αυλή σπιτιού

Αναβολή για τις 18 Μαΐου αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη της 68χρονης και του γιου της για την απόκρυψη της σορού της μητέρας της στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, προκειμένου να προσέλθει και να καταθέσει η κόρη της 68χρονης, η οποία ήταν εκείνη που κατήγγειλε την υπόθεση στις Αρχές.



Η υπόθεση, σύμφωνα με το dikastiko.gr, επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα (10/09) στο Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο, όπου κατηγορούμενος είναι και ο γιος της 68χρονης για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο.

Σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να γνώριζε όσα είχαν συμβεί, ωστόσο ο ίδιος το αρνείται.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης προκειμένου να προσέλθει και να καταθέσει η κόρη της 68χρονης, η οποία ήταν εκείνη που κατήγγειλε την υπόθεση στις Αρχές.

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Σύμφωνα, τέλος, με τον συνήγορο της κατηγορούμενης, η 68χρονη οδηγήθηκε χθες το βράδυ στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

