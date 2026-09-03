Μαραθώνας: Σοκαρισμένοι οι γείτονες για τη θαμμένη γυναίκα σε αυλή - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ όσον αφορά τη νέα φριχτή υπόθεση που απασχολεί την επικαιρότητα: Γυναίκα στον Μαραθώνα ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της, στην αυλή του σπιτιού τους, εδώ και περίπου μία 10ετία.

Στο σημείο επιχείρησαν εκσκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπίσει κάτι μέχρι στιγμής.

Μαραθώνας: Σοκαρισμένοι οι γείτονες

​Μιλώντας για το σοκ που υπέστη η γειτονιά, ένας κάτοικος, που διαμένει απέναντι από το σπίτι, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε το πρωί, σημειώνοντας πως στο οίκημα έμενε η γυναίκα μαζί με τον γιο της:

​«Φεύγοντας το πρωί για τη δουλειά, είδα μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει. Μας είπαν ότι ψάχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα στον κήπο. Εγώ μένω 10 χρόνια εδώ και δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς, αν συνέβη κάτι τέτοιο, θα έγινε πριν από τη δεκαετία» σημείωσε, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Orange Press Agency.

​Παράλληλα, ο γείτονας αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας, τονίζοντας την πλήρη απομόνωσή τους από τη γειτονιά:

​«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι γείτονες ανέφεραν στην ΕΛ.ΑΣ ότι η γυναίκα ήταν εν ζωή το 2013, ωστόσο έκτοτε έχασαν τα ίχνη της.