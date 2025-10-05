March to Gaza: Συγκέντρωση σήμερα στα Προπύλαια για τα μέλη του Global Sumud Flotilla

Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση και πορεία στην πλατεία Συντάγματος σήμερα στις 17:00 για τα μέλη της αποστολής του Global Sumud Flotilla που βρίσκονται ακόμα στις φυλακές του Ισραήλ.

Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων από το Ισραήλ ενώ παράλληλα ζητούν την καθολική διακοπή των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Tα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, βρίσκονται ακόμη στις φυλακές του Ισραήλ έπειτα από την παράνομη απαγωγή τους σε διεθνή χωρικά ύδατα, υπό εξαντλητικές και ασφυκτικές πιέσεις αλλά με υψηλό ηθικό και αποφασιστικότητα. Ανάμεσά τους και τα 27 μέλη της ελληνικής αποστολής, 11 εκ των οποίων έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας.

Την ίδια στιγμή, το κράτος – τρομοκράτης συνεχίζει καθημερινά τα εγκλήματα πολέμου και τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα. Καθημερινά οι δολοφονίες παιδιών και οικογενειών αυξάνονται από τους βομβαρδισμούς, τις επιθέσεις και την πείνα. Όμως ο λαός της Παλαιστίνης αντιστέκεται.

Διαβάστε επίσης: «Έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά»: Σοκάρει καταγγελία για κακοποίηση από Ισραηλινούς

Στο πλευρό του έχει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που κατέκλυσαν τους δρόμους τις προηγούμενες μέρες. Ενωμένοι/ες σε κοινό αγώνα με τον παλαιστινιακό λαό και με τα αδέρφια μας που κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ, συνεχίζουμε.

Μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ισραηλινή Πρεσβεία, διαδηλώνουμε την Κυριακή 5/10 ξεκινώντας από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα. Το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη θα βρεθεί σε έναν ακόμα δίκαιο αγώνα, των γονιών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Τέμπη Πύλος Παλαιστίνη δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη

Άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla

Καθολική διακοπή των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Το March To Gaza Greece»μ αναφέρει η ανακοίνωση.