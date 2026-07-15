Marfin: Η μαρτυρία δημοσιογράφου για τις φωτογραφίες πριν την επίθεση - Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Την δική του οπτική για τα γεγονότα της Marfin, έδωσε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος μίλησε λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων, και ήταν ο πρώτος, που το 2010, τους είχε «πιάσει» στο φωτογραφικό φακό.

Μιλώντας στο ERTNEWS, κάνει λόγο για ομάδα ατόμων που φορούσε στολές, που «δεν είχε δει κανείς μέχρι τότε σε πορεία», ενώ δίνει τις δικές του περιγραφές από αυτά που αντίκρισε την ημέρα των επεισοδίων.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Άνθρωποι που δεν έχουμε δει στις πορείες, με στολή κανονική Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ.

Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin

Ο ένας σπάει την βιτρίνα, ο άλλος πετάει μέσα υγρό - δεν ήταν μολότοφ - και κάνει ''πουφ'' ξαφνικά. Και ο τρίτος πετάει κάτι αναμμένο μέσα και γεμίζει καπνούς και φλόγες η Marfin», δήλωσε αρχικά.

Δημοσιογράφος για Marfin: «Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα»

Στη συνέχεια, δήλωσε αναφορικά με τη σύσταση της ομάδας: «Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Ο ένας είχε ένα σακίδιο, ο άλλος είχε κάτι μπροστά που έσπασε. Στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες. Παπούτσια, φόρμα, κασκέτα, μαντήλια, γυαλιά.

Μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, φαινόταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους, που είχε και περισσότερο βάρος αυτός στο σακίδιό του. Και ένας με ένα κόκκινομαντήλι, τον οποίο τονέχουμε δείξει στις φωτογραφίες όταν είχε γίνει επίθεση στην Περιφέρεια, στη Αυγγρού», δήλωσε.

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Υπενθυμίζεται ότι, τόσο το υλικό του φωτογράφου, όσο και οι φωτογραφίες από τις δαικοπές των φερόμενων δραστών από το 2009 και - κατά την αστυνομία - μαζί με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη, οδηγήθηκαν οι αρχές στον εντοπισμό των 42χρονων.

Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές Τρίτη (15/7) προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες. Πρώτος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος παρέμεινε δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο. Ο δεύτερος, επίσης 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Και οι δύο κατηγορούμενοι πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους, μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν έναν απολογητικό υπόμνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την κατηγορία ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin. Μάλιστα, όλη τη νύχτα της Τρίτης, παρέμειναν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Οι εξελίξεις με την 46χρονη που κρατείται στη Βρετανία και ο 43χρονος «συνδετικός κρίκιος»

Εκτός από τους δύο κατηγορούμενους, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και μια 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin. Το απόγευμα της Τρίτης παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα.

Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνδετικός κρίκος των τριών που κατηγορούνται, είναι ένας 43χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του σε τρομοκρατική οργάνωση.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 2007 είχε ταξιδέψει από τη χώρα μας, από τη Χίο με προορισμό την Τουρκία, μαζί με τη 46χρονη, με την οποία διατηρούσε στενούς φιλικούς δεσμούς μέχρι το 2013.

Το ίδιο πρόσωπο επέστρεψε στη χώρα μας από την Αλβανία, μαζί με τον έναν από τους δύο 42χρονος και έτσι είχε υπάρξει αυτή η γνωριμία ανάμεσα στους δύο 42χρονους, οι οποίοι ήταν επί χρόνια στενοί φίλοι και με τη 46χρονη, με συνδετικό κρίκο και σύνδεσμο το καταδικασμένο μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.