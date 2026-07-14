Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μόλις οι δύο συλληφθέντες που εξετάζονται ως δράστες στη φονική φωτιά της Marfin, μετά τις απολογίες τους, όπως ενημερώνει και η ΕΡΤ.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος παρέμεινε δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο. Ο δεύτερος, επίσης 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Marfin - Τι άκουσε η ανακρίτρια

Και οι δύο κατηγορούμενοι πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους, μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν έναν απολογητικό υπόμνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την κατηγορία ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Marfin - «Καμπανάκι» για την 46χρονη στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και επί βρετανικού εδάφους. Η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ μετά από διεθνές ένταλμα, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων βρετανικών δικαστικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο δικαστήριο του Λονδίνου, η κατηγορούμενη δήλωσε ρητά και χωρίς περιστροφές πως αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στη χώρα μας.

Μάλιστα, υπέγραψε το σχετικό δεσμευτικό έγγραφο, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο να αναιρέσει την απόφασή της στο μέλλον. Όπως διευκρίνισε ο Βρετανός δικαστής, η μεταγωγή της στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί εντός δέκα ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά. Μέχρι την έκδοσή της, η 46χρονη παραμένει υπό κράτηση.