Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο βγαίνει οριστικά από το συρτάρι. Έπειτα από δεκαέξι χρόνια και χάρη στη μεθοδική έρευνα της Αστυνομίας, η τραγωδία της Marfin μπαίνει σε τροχιά απόδοσης δικαιοσύνης.

Σιωπηλοί και δεμένοι με χειροπέδες, οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη φονική επίθεση πέρασαν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου.

Ο «εναερίτης», ο «ψηλός» και το βαρύ κατηγορητήριο

Υπό τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οι δύο 42χρονοι μεταφέρθηκαν με συμβατικά οχήματα από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τα δύο πρόσωπα, που φέρονται να είναι γνωστά με τα προσωνύμια «εναερίτης» και «ψηλός», βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν βαρύτατο φάκελο.

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Το κατηγορητήριο που τους βαρύνει περιλαμβάνει κατά συρροή ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και κατασκευή, κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών.

Αντίστροφη μέτρηση για την 46χρονη στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και επί βρετανικού εδάφους. Η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ μετά από διεθνές ένταλμα, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων βρετανικών δικαστικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο δικαστήριο του Λονδίνου, η κατηγορούμενη δήλωσε ρητά και χωρίς περιστροφές πως αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στη χώρα μας.

Μάλιστα, υπέγραψε το σχετικό δεσμευτικό έγγραφο, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο να αναιρέσει την απόφασή της στο μέλλον. Όπως διευκρίνισε ο Βρετανός δικαστής, η μεταγωγή της στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί εντός δέκα ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά. Μέχρι την έκδοσή της, η 46χρονη παραμένει υπό κράτηση.

Ο κύκλος των ερευνών, ωστόσο, δεν κλείνει εδώ. Οι διωκτικές αρχές φέρονται να έχουν συγκεντρώσει πλούσιο υλικό και κρίσιμες μαρτυρίες, βάζοντας στο «κάδρο» της έρευνας και άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο στόχαστρο μπαίνουν και άλλα μέλη της ομάδας των δραστών, τα οποία είχαν ξεχωριστούς και διακριτούς ρόλους κατά τη διάρκεια του φονικού εμπρησμού.