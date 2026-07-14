Σήμερα (14/7) αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, λίγο πριν τις 11:00.

Υπενθυμίζεται ότι, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Καμία ταυτοποίηση και καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας καταγγέλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης

Νωρίτερα σήμερα, οι συνήγοροι υπεράσπιστης των συλληφθέντων για την υπόθεση εμπρησμού της Marfin το 2010, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, για να παρουσιάσουν τα επιχειρήματα της πλευράς τους.

Μεταξύ άλλων, επεσήμαναν πως υπάρχουν σοβαρά κενά στη δικογραφία που έχει συνταχθεί από τις Αρχές.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι έκαναν λόγο για σοβαρά κενά στη νέα δικογραφία, πλήρη καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και παντελή απουσία πραγματικής ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, παραπέμποντας στην προηγούμενη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που είχε καταλήξει σε αθώωση των τότε κατηγορουμένων.

Υπόθεση Marfin - Το προφίλ των φερόμενων δραστών

Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες του οι ύποπτοι εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους δύο διωκόμενους, ηλικίας 42 ετών, είναι το άτομο με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ταυτοποίησή του δεν βασίζεται μόνο στον σωματότυπο και τα παπούτσια του, αλλά κυρίως σε επίκτητα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να έφερε, όπως οι σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες, δεν είναι εύκολα διακριτές με γυμνό μάτι.

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Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο σακίδιο εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και σε εκείνες από την ημέρα των επεισοδίων.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ένας ψηλός άνδρας με ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά μυωπίας. Η ταυτοποίησή του αποδίδεται στο καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως σε ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που είναι ζωγραφισμένο στην τσάντα του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια τσάντα με τη χαρακτηριστική ζωγραφιά εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και στις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Marfin | EUROKINISSI

Για την 46χρονη, τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία είναι πιο περιορισμένα, καθώς η αναγνώριση βασίζεται στον σωματότυπο και τα μαλλιά της και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όσον αφορά τον ψηλό άνδρα που αναφέρεται στη δικογραφία ως «ύποπτος Νο 8», υπάρχει φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, στοιχείο που δεν προκύπτει για τους άλλους δύο κατηγορούμενους.