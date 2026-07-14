Χρυσοχοΐδης για Marfin: «Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν αξιοποιήθηκε λόγω λαθών»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρείχε διευκρινίσεις όσον αφορά στην έρευνα για την υπόθεση εμπρησμού της Marfin.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε πως «τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία».

Όπως σημείωσε, οι Αρχές είχαν στη διάθεσή τους το υλικό, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών.

«Αρκετά μεγάλος όγκος έπρεπε να αξιοποιηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι Αρχές. Υπεύθυνοι αξιωματικοί έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. (…) Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».

Αναφορικά με το email που εστάλη στην ΕΛ.ΑΣ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις.

«Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται, οι κατηγορούμενοι».

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Παράλληλα, είπε πως η ΕΛ.ΑΣ εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση.

«Η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών και την ανέλαβαν έμπειροι αξιωματικοί, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και όλα τα νόμιμα εργαλεία που υπάρχουν» είπε.

Ερωτώμενος για το εάν 16 χρόνια μετά το έγκλημα μπορούν φωτογραφίες να στοχοποιήσουν και να καταστήσουν υπόπτους, είπε:

«Οι δικηγόροι κάνουν τη δουλειά τους. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Το ίδιο, επίσης, στο πλαίσιο του συντάγματος, και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς. Ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά. Και ο καθένας έχει τους δικούς του ισχυρισμούς. Αυτή είναι η δημοκρατία», τονίζοντας πως «το κράτος δικαίου λειτουργεί σωστά, με εγγυήσεις».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε στην εμπρηστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνονυας πως αναμένεται και άλλες συλλήψεις.