Με τους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin στις 5 Μάη του 2010, να περνούν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή, τα ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση της υπόθεσης από την Ελληνική Αστυνομία, ολοένα και πληθαίνουν και αποκαλύπτουν κενά που αλλάζουν την «ατμόσφαιρα» που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα.

Η συγκεκριμένη «ατμόσφαιρα» προφανώς και δεν έχει δημιουργηθεί από μόνη της. Προέκυψε μέσα από διαρροές που κάνουν στελέχη της ΕΛΑΣ στους διαπιστευμένους συντάκτες του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Στη συνέχεια, τα όσα γράφονται από τους αστυνομικούς συντάκτες αναπαράγονται από την πλειονότητα των Μέσων Ενημέρωσης, τις περισσότερες φορές άκριτα και χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, για μέρες, να φτάνουν στους τηλεθεατές ή στους αναγνώστες μόνο συγκεκριμένα σενάρια τα οποία παρουσιάζονται ως η μία και μοναδική αλήθεια.

Μόνο που τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Εν αρχήν είναι το… e-mail

Παρά το γεγονός ότι χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προσπάθησε να εμφανίσει σαν «μύθευμα», όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, το e-mail που στάθηκε η αφορμή να ανοίξει ξανά η υπόθεση του εμπρησμού του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου, η πραγματικότητα είναι πως κανείς ρεπόρτερ του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, δεν σηκώθηκε ένα πρωί και «ανακάλυψε» ή «έβγαλε από την κοιλιά του» πως οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποίησαν ένα ανώνυμο e-mail για να ξεκινήσουν εκ νέου τις έρευνές τους για την υπόθεση της Marfin.

Διαρροές από στελέχη της ΕΛΑΣ και του ΥΠΡΟΠΟ ήταν προς τους διαπιστευμένους συντάκτες και αυτό είναι ξεκάθαρο.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση αυτών που σήμερα παρουσιάζονται ως «ακλόνητα στοιχεία». Και τη χρήση του ΑΙ «ξόρκισε» ο κ. Χρυσοχοΐδης και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Γρήγορα - και παρά τις διαρροές - φάνηκε πως για μία τόσο σοβαρή υπόθεση δεν θα μπορούσε η ΕΛΑΣ να στηριχθεί σε ένα ανώνυμο, κακογραμμένο και ανορθόγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην χρήση ενός άγνωστου ΑΙ λογισμικού.

Και κάπου εκεί αρχίζουν τα «μπερδέματα» τα οποία προφανώς και αποδίδονται σε κακή συνεννόηση.

Περίπου την ίδια ώρα που ο κ. Χρυσοχοΐδης έλεγε αυτά που διαβάσατε νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σε τηλεοπτική της εμφάνισή στον ΑΝΤ1, τόνισε πως το συγκεκριμένο e-mail έφτασε στην ΕΛΑΣ πριν από ενάμιση χρόνο και από τότε ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα που αποκάλυψε τα όσα λένε οι Αρχές σήμερα. Το επίμαχο e-mail, ωστόσο, έχει ημερομηνία 8 Απριλίου 2026. Έφτασε, δηλαδή, στις Αρχές πριν από περίπου τρεις μήνες. Η διαφορά είναι μεγάλη για να περάσει απαρατήρητη.

Το e-mail βρίσκεται στο διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ προς τις δικαστικές αρχές. Στην πραγματικότητα, όπως αποκάλυψε ο συνήγορος ενός εκ των συλληφθέντων, κ. Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες, είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζεται στο διαβιβαστικό, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα ως προς το πώς ένα «μύθευμα» βρήκε θέση στο διαβιβαστικό των αστυνομικών αρχών.

Σε ερώτηση του Reader στον κ. Καμπαγιάννη για το πώς ερμηνεύει αυτή την αναδίπλωση εκ μέρους του πολιτικού προϊστάμενου της ΕΛΑΣ ο κ. Καμπαγιάννης τόνισε:

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης ήθελα να πάρει όλη τη δόξα και έφτασε να θεωρεί ότι του παίρνει τη δόξα ακόμα και αυτό το e-mail. Ήθελε να το πάρει όλο δικό του. Είναι προφανές ότι αυτός είναι ο λόγος και για αυτό τον λόγο του… έφυγε κάτι που κανονικά δεν έπρεπε να το πει γιατί το συγκεκριμένο στοιχείο είναι το στοιχείο το οποίο ξεκινάει το διαβιβαστικό. Άρα δεν είναι ένα αδιάφορο στοιχείο. Είναι ο λόγος για τον οποίο ανεσύρθει η δικογραφία, για να το πω απλά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει κάνει μία μήνυση αυτή τη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σαμαράς, σε σχέση με την παρακολούθησή του με το predator. Και αυτή η μήνυση δεν είναι αρκετή προκειμένου να ανασυρθεί η δικογραφία των υποκλοπών. Ε, αυτό το e-mail ήταν αρκετό και υπήρξε απόφαση ανάσυρσης της δικογραφίας».

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Παράλληλα, όπως ανέφεραν χθες οι δικηγόροι Θανάσης Καμπαγιάννης, Άννυ Παπαρρούσου και Δημήτρης Κατσαρής, είναι περίεργο πώς οι αστυνομικές αρχές δεν ερεύνησαν το ποιος είναι ο αποστολέας του συγκεκριμένου e-mail.

Είναι γνωστό, φροντίζουν από το ΥΠΡΟΠΟ να το διαφημίζουν διαρκώς, πως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ είναι από τις αρτιότερες υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τρεις δικηγόροι κατήγγειλαν πως δεν έγινε καμία προσπάθεια προκειμένου (όπως συνηθίζεται σε άλλα εγκλήματα) να εντοπιστούν τα ηλεκτρονικά ίχνη του αποστολέα, να ταυτοποιηθεί και φυσικά να κληθεί και αυτός (ή αυτή) ώστε να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για το πώς γνωρίζει τόσα πολλά και κυρίως γιατί ακριβώς περίμενε 16 χρόνια ώστε να μιλήσει για αυτά που ξέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες το e-mail ξεκινάει με τη φράση: «Σκέφτηκα πάρα πολύ κ. Εισαγγελέα να στείλω αυτή την επιστολή. Δεκαέξι χρόνια κρατάω ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω». Το περίεργο στη συγκεκριμένη φράση βρίσκεται στο ότι ο συντάκτης απευθύνεται στον «κ. Εισαγγελέα» αλλά το e-mail το έστειλε στην ΕΛΑΣ η οποία και στη συνέχεια ξεκίνησε την έρευνα που οδήγησε στην - κατά τις διαρροές, πάντα – πλήρη ταυτοποίηση των τριών κατηγορούμενων.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Καμπαγιάννης στην έρευνα που έκανε η ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών), μία εξίσου πολυδιαφημισμένη υπηρεσία της ΕΛΑΣ, πουθενά δεν υπάρχει η φράση «πλήρης ταυτοποίηση» για κάποιον από τους κατηγορούμενους.

Όπως εξήγησε ο κ. Καμπαγιάννης, η Ελληνική Αστυνομία ακολούθησε για πρώτη φορά ένα αμερικανικό πρωτόκολλο αναγνώρισης ατόμων το οποίο αν το φανταστούμε σαν μία πυραμίδα θα είχε στην κορυφή της την «πλήρη ταυτοποίηση» και στη βάση της τον «αποκλεισμό». Από την έρευνα της ΔΑΕΕ προέκυψε πως ο εντολέας του μπαίνει στην κατηγορία «ΟΧΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ» (Inconclusive evidence) ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στις κατηγορίες «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΜΕΤΡΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ».

Από εκείνο το σημείο μέχρι την «ΠΛΗΡΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ» μεσολαβούν τρία ακόμα στάδια: «ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ», «ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ» και τέλος «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ».

Και κάπως έτσι φαίνεται ότι φτάσαμε στο ότι έχουν… ταυτοποιηθεί τελικά, όχι πρόσωπα αλλά τσάντες και μεταλλικά αντικείμενα που αυτές έφεραν πάνω τους.

Κατά τον κ. Θανάση Καμπαγιάννη σε αυτή την περίπτωση, μέσα από την ΕΛΑΣ, ψεύδονται συνειδητά καθώς διαρρέουν κάτι που γνωρίζουν πως δεν υπάρχει μέσα στην δικογραφία.

Οι προηγούμενες «εξιχνιάσεις» και ο «ύποπτος 8»

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης που μίλησαν στο Reader προκύπτουν και μία σειρά από άλλα ζητήματα από τα οποία φαίνεται το πόσο άσχημα έχει «στηθεί η όλη υπόθεση».

Όπως ανέφεραν οι συγκεκριμένες πηγές, ο τρόπος με τον οποίο διαρρέει η ΕΛΑΣ κάποιες από τις υποτιθέμενες αποκαλύψεις προς τους δημοσιογράφους γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι «κάτι σπουδαίο και μεγάλο» υπάρχει πίσω από όλα αυτά.

Ένα παράδειγμα που δόθηκε στο Reader είναι αυτό με τις περιβόητες φωτογραφίες των διακοπών που (υποτίθεται) ότι οδήγησαν στην ταυτοποίηση των κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις διαρροές οι φωτογραφίες αυτές βρέθηκαν μετά από έρευνα για υπόθεση που έγινε το 2020 και στην οποία εμπλέκεται γνωστός αντιεξουσιαστής που είχε συλληφθεί παλαιότερα για εμπλοκή σε μεγάλη ποινική υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και το όνομα του οποίου υπάρχει μέσα στο e-mail.

Η «εμπλοκή» του συγκεκριμένου ατόμου παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο που (στην πλειονότητα των «ρεπορτάζ») αφήνεται να εννοηθεί πως υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω ενώ στην πραγματικότητα ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν στην φυλακή από το 2008 μέχρι και το 2013 άρα βρισκόταν έγκλειστος και το 2010 που σημειώθηκαν τα τραγικά γεγονότα της Marfin όσο και στις διακοπές που πήγαν λίγους μήνες αργότερα η παρέα όσων σήμερα εμφανίζονται ως εμπλεκόμενοι. Αλλά αυτό είναι μια… μικρολεπτομέρεια η οποία δεν αναφέρεται σε κανένα ρεπορτάζ.

Ένα ακόμα περίεργο γεγονός είναι πως πήγαν διακοπές έχοντας μαζί τους τις τσάντες που – κατά την ΕΛΑΣ – χρησιμοποιούσαν και στις συγκρούσεις της 5ης Μάη κάτι που και ένα μικρό παιδί θα αντιλαμβανόταν πως μόνο σε μπελάδες θα μπορούσε να τους βάλει, αφού μιλάμε για μία εποχή που ολόκληρη η ΕΛΑΣ έψαχνε τους «κουκουλοφόρους με τα σακίδια που έκαψαν την Marfin»!

Επιπλέον, ένα δεύτερο παράδειγμα, είναι το πώς έγινε η διαχείριση του σκέλους της σύλληψης της 46χρονης στη Βρετανία. Η ίδια είχε ενημερώσει τις αρχές ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα διότι είναι αθώα και θέλει να το αποδείξει, έβγαλε εισιτήρια για Αθήνα (κάτι που εύκολα μπορούσαν να διαπιστώσουν οι ελληνικές αρχές) και πήγε στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψει αλλά εκεί συνελήφθη επειδή οι ελληνικές αρχές είχαν εκδώσει Ερυθρά Αγγελία και έτσι φαίνεται σαν να ήθελε ή ίδια να διαφύγει!

Παράλληλα, στη χθεσινή συνέντευξή Τύπου, έγινε και μία μίνι – αναδρομή στις άλλες τρεις (και όχι δύο) προσπάθειες που έκανε η ΕΛΑΣ ώστε να εξιχνιάσει την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Δημήτρη Κατσαρή οι συγκεκριμένες «προσπάθειες» αποκαλύπτουν ένα «modus operandi» των διωκτικών αρχών. Το 2011 ήταν ένα ανώνυμο σημείωμα, το 2020 ήταν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και σήμερα είναι ένα ανώνυμο e-mail.

To 2011 είχαν κατηγορηθεί τρία άτομα. Για τα δύο η δίωξη έπαψε νωρίς ενώ ο τρίτος, ο αναρχικός Θ.Σ. (εντολέας του κ. Κατσαρή) αθωώθηκε μετά από πέντε χρόνια απίστευτης ταλαιπωρίας. Στην υπόθεση του 2020, το ανώνυμο τηλεφώνημα είχε υποδείξει τρία άλλα άτομα ως τους δράστες του εμπρησμού. Μάλιστα, η ΕΛΑΣ, τότε είχε βγάλει έκθεση 300 σελίδων που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα τρία αυτά άτομα «ταυτοποιούνται πλήρως» με βάση συγκεκριμένες φωτογραφίες»! Τελικά, ωστόσο, εκείνη η «καταγγελία» δεν είχε προχωρήσει για άγνωστους λόγους και η υπόθεση ξαναμπήκε στο συρτάρι για να ανασυρθεί ξανά τώρα.

Το αξιοσημείωτο είναι πως και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ο «ύποπτος 8» (προκύπτει από τους αριθμούς που έχουν δώσει οι αστυνομικοί σε κάθε ένα από τα 12 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό της Marfin και στην προσπάθεια εμπρησμού του βιβλιοπωλείου «Ιανός» που αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή) είναι κάθε φορά και άλλος άνθρωπος.

Όπως είπαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ο «ύποπτος 8» είναι ο μοναδικός που κάθε φορά αποδίδεται και σε κάποιον άλλο άνθρωπο.

Εισβολές σε σπίτια και έρευνες μπροστά σε ανήλικα παιδιά

Μέσα στο περίφημο e-mail, υπάρχουν και άλλα (ας το θέσουμε ευγενικά) περίεργα. Ο συντάκτης (ή η συντάκτρια) στην προσπάθεια του (της) να αποδείξει πως γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα από τον αναρχικό χώρο, πέφτει σε ένα μεγάλο λάθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάνει αναφορά σε μία γνωστή κατάληψη κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας που υποτίθεται ότι η ομάδα των «12» συγκεντρωνόταν για να συζητά το τι θα κάνει στις πορείες στο κέντρο της Αθήνας και εκεί είχε συγκεντρωθεί και πριν τα τραγικά γεγονότα της 5ης Μάη του 2010.

Η αναφορά είναι πολύ συγκεκριμένη και εξαιρετικά στοχευμένη, ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικότατο λάθος και προφανώς και γι’ αυτό δεν πήρε «δημοσιότητα» μέσω διαρροών. Η συγκεκριμένη κατάληψη δημιουργήθηκε μερικά χρόνια μετά τον εμπρησμό της Marfin!

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους, το περίφημο e-mail αναφέρει και άλλα άτομα του αναρχικού χώρου τα οποία χαρακτηρίζονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση.

Σε δύο από αυτά τα άτομα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνες στα σπίτια τους. Οι δύο αυτοί άνθρωποι (που δεν κατηγορούνται για κάτι) σε δημόσιες δηλώσεις που έκαναν και οι οποίες διανεμήθηκαν χθες στη συνέντευξη Τύπου, κάνουν λόγο για σκευωρία και για στοχοποίηση τους εκ μέρους των διωκτικών αρχών εξαιτίας της πολιτικής τους δράσης.

«Ήδη έχουν περάσει 2 ημέρες από την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στο σπίτι μου, παρουσία των ανήλικων παιδιών μου. Χωρίς καμία συγκεκριμένη ενημέρωση, έψαξαν το χώρο, ανακάτεψαν ό,τι μπορούσαν και στο φευγιό τους πήραν ό,τι ηλεκτρονική συσκευή μπορούσαν (ακόμα και το τηλέφωνο του 11χρονου γιου μου). Ταυτόχρονα άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται το γνωστό προεκλογικό μοτίβο: Εισβολές σε σπίτια, συλλήψεις, ανώνυμα email, υπόθεση Μαρφίν... […]

Δεν προτίθεμαι να παίξω σε κανένα τρομολαγνικό θέατρό μιας προεκλογικής κυβερνητικής καμπάνιας, προσπαθώντας να στραφεί το βλέμμα της κοινωνίας αλλού: μακρυά από την καθημερινή εξαθλίωση, τα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς που γίνονται τάφοι εργατών, τις κρατικές δολοφονίες, τα κυβερνητικά σκάνδαλα που συνεχίζουν να εμφανίζονται καθημερινά...η λίστα είναι ατελείωτη.

Σε αυτή την πολυδοκιμασμένη συνταγή το μόνο ανάχωμα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, το δυνάμωμα των αγώνων, η αξιοπρέπεια.

Αγωνίζομαι από το δικό μου μετερίζι εδώ και δεκαετίες για ζωή και αξιοπρέπεια, για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση. Δεν πρόκειται να αφήσω να λασπωθεί το όνομά μου με σκευωρίες, φτιαχτά στοιχεία, κατασκευασμένες δικογραφίες», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο κείμενό του ο ένας εκ των δυο.