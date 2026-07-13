Marfin: Στο στόχαστρο άλλο ένα άτομο που φέρεται να ρίχνει μολότοφ - Η φωτογραφία «κλειδί» από το 2009

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της Marfin, η οποία άνοιξε σχεδόν δεκαέξι χρόνια μετά, και στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει ακόμη ένα πρόσωπο.

Ο δράστης, φέρεται να φιγουράρει σε βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αρχών, τη στιγμή που ρίχνει μολότοφ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κλειδί για τα παραπάνω ευρήματα, ήταν μια φωτογραφία από το 2009, από διακοπές όπου απεικονίζεται ένα ζευγάρι και τα τρία άτομα που φέρονται ως κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Marfin.

Στο ντοκουμέντο των αρχών, υπάρχουν:

ένα καπέλο με πολύ συγκεκριμένα σχέδια,

ένα σακίδιο με ιδιόχειρα σχέδια από τον ιδιοκτήτη του

συγκεκριμένα παπούτσια

Το καπέλο και το σακίδιο φέρουν μεταλλικά σχέδια, σταυρουδάκια και φθορές. Το ίδιο καπέλο, τα ίδια παπούτσια και το ίδιο σακίδιο φέρεται να φοράει και ένας εκ των 42χρονων που έχουν συλληφθεί ως κατηγορούμενοι την ημέρα της επίθεσης, σύμφωνα με το ελληνικό FBI.

Πώς η φωτογραφία έφτασε 16 χρόνια μετά, στα χέρια των Αρχών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το 2020 η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έκανε έφοδο σε μια αποθήκη της Αττικής «φορτωμένη» με εκρηκτικά, η οποία είχε ενοικιαστεί με τα πραγματικά στοιχεία ατόμου, γνωστού των αρχών, όπου μεταξύ άλλων, είχε εμπλακεί σε γνωστή ποινική υπόθεση.

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Στην κατοχή της φίλης του εν λόγω προσώπου, υπήρχε ένα λάπτοπ όπου και είχε μέσα τις επίμαχες φωτογραφίες από το 2009, και μέχρι τώρα δεν θεωρείτο «δυνατό πειστήριο». Ωστόσο, όταν το ελληνικό FBI άνοιξε ξανά τον φάκελο Marfin, ζήτησε την βοήθεια της Αντιτρομοκρατικής η οποία, όταν έμαθαν κάποια ονόματα εμπλεκόμενα με την υπόθεση, παρέπεμψαν τις αρχές στο αντίστοιχο αρχείο από το 2009.

Από τις έρευνες αυτές, προκύπτει ότι ο ένας εκ των 42χρονων που φαίνεται στο υλικό, είναι αυτός που απεικονίζεται να ρίχνει τη μολότοφ, ενώ δίπλα του απεικονίζεται και δεύτερο άτομο που ρίχνει μολότοφ και εύφλεκτο υλικό, έχει μπει επίσης στο κάδρο των ερευνών.

Marfin: Συνελήφθη η 46χρονη από τις βρετανικές Aρχές

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (13/7), συνελήφθη η 46χρονη κατηγορούμενη από τις βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με το Open, οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν την 46χρονη στο αεροδρόμιο όπου η ίδια ήταν καθ' οδόν για την Ελλάδα, κατόπιν του εντάλματος σύλληψης των ελληνικών αρχών.

Την Κυριακή (12/07), η 46χρονη κάλεσε τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, για να αποδείξει την αθωότητά της.

Δεδομένου ότι συνελήφθη από τις βρετανικές Αρχές, θα παραμείνει στη Βρετανία, και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για να εκδοθεί στην Ελλάδα.