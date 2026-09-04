Μαρία Κανελλοπούλου: Στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα η ηθοποιός

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρία Κανελλοπούλου, καθώς ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όπως αποκαλύφθηκε μετά την αινιγματική της ανάρτηση στα social media, στην οποία δήλωνε χαρακτηριστικά «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Studio στις 3», η Μαρία Κανελλοπούλου προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε τοίχο και διακομίσθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός υπέστη ταυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Όπως διευκρινίστηκε όμως, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Λίγες ώρες μετά την πρώτη ανάρτηση της ηθοποιού, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Μαρία Κανελλοπούλου μέσα από ανάρτηση στο Facebook, ξεκαθαρίζοντας ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ' ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε.

Ακολούθησε η ανάρτηση του ηθοποιού Μάρκου Γέττου, επίσης στο Facebook, ο οποίος έγραψε: «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα».