Μαρία Καρυστιανού: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως θερμή υποδοχή»

Η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε στην κριτική της για την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν κάνοντας λόγο για «εθνική διπλωματική ήττα», σχολιάζοντας την υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού από τον υπουργό Τουρισμού της Τουρκίας.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.
Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:
- Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο
- Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες
- Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»
- Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.
Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.
Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό: αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;
Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.
Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα.
