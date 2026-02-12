H επόμενη μέρα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Τι ζητά η κάθε πλευρά - Όσα δεν είδαμε στις κάμερες

Μπορεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ολοκληρώθηκε χθες (11/2), ωστόσο το παρασκήνιο και τα μηνύματα που εστάλησαν παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να επιδίωξε να επισφραγίσει το θετικό κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διαψεύδοντας την εικόνα ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει «γυρίσει την πλάτ» στη χώρα. Η διαπίστωση έρχεται με φόντο την ακύρωση του ραντεβού τους από τον Ερντογάν τον Σεπτέμβριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με το Open, επετεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί για τον διάλογο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ήταν προσεκτικός στις δηλώσεις του, ενώ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας διάβαζε συγκεκριμένο κείμενο, από το οποίο δεν παρέκκλινε κατά την ανάπτυξη της ατζέντας.

Έμπειροι διπλωμάτες αναφέρουν ότι ο Ερντογάν ήθελε να στείλει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως η Τουρκία είναι μια φιλειρηνική χώρα, ικανή να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE.

Υπενθυμίζεται ότι η έμμεση απάντηση στο συμμαχικό πνεύμα του Ερντογάν ήταν πως «ήρθε η ώρα να αρθεί το casus belli».

Η «θετική ατζέντα» της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Επιπλέον, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, η επίσκεψη επιβεβαίωσε την αντίφαση που χαρακτηρίζει το ελληνοτουρκικό: από τη μία πλευρά παραμένει στο «δωμάτιο ο ελέφαντας» της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, δηλαδή το μεγάλο ανοιχτό ζήτημα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πυροδοτήσει εντάσεις.

Από την άλλη, οι δύο πλευρές επενδύουν σε πρακτικές συνεργασίες της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» –εμπόριο, οικονομία, τεχνικές συμφωνίες– ως εργαλείο σταθεροποίησης, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η διάσταση είναι «ιδιαίτερα αποδοτική» τα τελευταία τρία χρόνια.