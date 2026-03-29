Μαρινέλλα: Την Τρίτη 31/3 το τελευταίο «αντίο» στη μεγάλη ερμηνεύτρια

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα γίνει η κηδεία της της Μαρινέλλας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Διαβάστε ακόμα: Μαρινέλλα: Ποιά ήταν η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού
Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».
- Κόλαφος Πλακιά για Μάνεση: «Αλήτης!» - «Έκανα black χιούμορ για το ΟΑΚΑ» λέει ο δημοσιογράφος
- PERSONAS: 9 κορυφαίες προσωπικότητες ξετύλιξαν τις προσωπικές τους ιστορίες
- Ελεονώρα Μελέτη: «Υπάρχει ιστοσελίδα που έχει πάρει φωτογραφίες μας και μας έχει ξεγυμνώσει»
- Γιατί το 1923 δεν γεννήθηκε κανένας Έλληνας για 13 ημέρες; Η απίστευτη ιστορία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.