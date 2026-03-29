Μαρινέλλα: Την Τρίτη 31/3 το τελευταίο «αντίο» στη μεγάλη ερμηνεύτρια

Την Τρίτη 31/3 θα τελεστεί η κηδεία της Μαρινέλλας. Σε προσκύνημα η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα γίνει η κηδεία της της Μαρινέλλας σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

