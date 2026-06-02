Μάριος Οικονόμου: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριου Οικονόμου, στη γενέτειρά του τα Ιωάννινα.

Κηδεία του Μάριου Οικονόμου
Κηδεία του Μάριου Οικονόμου | Eurokinissi
Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου Μάριου Οικονόμου, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το «παρών» στο τελευταίο αντίο του ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του, μετά από τροχαίο.

 

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε μετά τις 3 το μεσημέρι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες έπειτα από τροχαίο.

Η κηδεία του 33χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (02/06), στις 17:00 στη γενέτειρά του, τα Ιωάννινα.

Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρώην συμπαίκτες του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου.

Η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σκόρπισε θλίψη, ενώ η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ αναφέρει: 

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

