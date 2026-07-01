Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» έλαβε η Μάρω Κοντού, ύστερα από 16 ημέρες νοσηλείας, συνεχίζοντας πλέον την αποκατάστασή της στο σπίτι της.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση, κατά την οποία υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα σε πλευρό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παραμείνει για περισσότερες από δύο εβδομάδες υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μάρω Κοντού επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην κατοικία της, καθώς οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι η ανάρρωσή της θα εξελιχθεί καλύτερα στο οικείο περιβάλλον της.

Όπως έγινε γνωστό, ο ανιψιός της βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της, προσφέροντάς της τη βοήθεια που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας της, ενώ η ίδια επιθυμεί να ξεκουραστεί και δεν θα δεχθεί επισκέψεις το επόμενο διάστημα.

Η γνωστή ηθοποιός θα συνεχίσει την αποκατάστασή της στο σπίτι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών της, με στόχο να επανέλθει σταδιακά στους καθημερινούς της ρυθμούς.