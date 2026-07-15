Μάρω Κοντού: Η τελευταία σκηνή της ως Μαρία στη «Γη της Ελιάς» του Mega

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού προκάλεσε θλίψη σε όσους τη γνώριζαν προσωπικά, αλλά και στον κόσμο που την είχε γνωρίσει μέσα από τους ρόλους της στο θέατρο και τον κινηματογράφο ήδη από τα τέλη των '50s και στη συνέχεια μέσα από την τηλεόραση.

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Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς», όπου υποδυόταν τη Μαρία, τη μητέρα της Αθηνάς (Άντζελα Γκερέκου), η οποία έμενε μόνιμα στο Σούνιο, αλλά ακόμα και με τόσα χιλιόμετρα απόσταση από τη Μάνη, κατόρθωνε να επηρεάζει τις εξελίξεις της σειράς αφού είχε τα δικά της μυστικά από το παρελθόν και αν μη τι άλλο πολύ δυναμική προσωπικότητα.

Η Μάρω Κοντού έπαιζε στη Γη της Ελιάς από την πρώτη σεζόν και έκανε την τελευταία εμφάνισή της στη σειρά του Mega στο 118ο επεισόδιο της 5ης σεζόν, το οποίο προβλήθηκε στις 7 Μαΐου και είδαμε τη Μαρία, έντρομη, να προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, χωρίς επιτυχία ώσπου συνειδητοποιεί ότι είναι νεκρός.

Σε κατάσταση σοκ τηλεφωνεί στην Αθηνά και τον Τζον, οι οποίοι φεύγουν αμέσως από τη Μάνη και φτάνουν στο Σούνιο, όμως, οι ανατροπές δεν σταματάνε εκεί, αφού ο θάνατος του Ζακ γίνεται η αφορμή η Μαρία να ανακαλύψει ότι ο άντρας που κοιμόταν στο ίδιο κρεββάτι και σκόπευε να παντρευτεί ήταν... παντρεμένος.

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Μάλιστα, δέχεται πρόσκληση - μέσω τηλεφώνου - από τη γυναίκα του για την κηδεία του στην οποία, όπως την πληροφορεί, θα είναι και οι υπόλοιπες γυναίκες της ζωής του.

Τώρα το αν το συγκεκριμένο τηλεφώνημα ήταν φάρσα ή όχι, δεν το ξέρουμε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η αγαπημένη Μάρω Κοντού ήταν απολαυστική για άλλη μια φορά και μπορείτε να τη δείτε στο παραπάνω βίντεο.