Στο νοσοκομείο Αττικόν έχει εισήχθη η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα υγείας», όπως ενημέρωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Η κα Κοντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά την εφημερία της Δευτέρας (15/06) και έχει «πνευμονολογικό πρόβλημα».
«Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς να τα καταφέρει» σημείωσε ο κ. Γιαννάκος.
Καταλήγοντας ο ίδιος ευχήθηκε περαστικά στη γυναίκα-σύμβολο. «Περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει».
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