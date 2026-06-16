Στο νοσοκομείο Αττικόν έχει εισήχθη η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα υγείας», όπως ενημέρωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η κα Κοντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά την εφημερία της Δευτέρας (15/06) και έχει «πνευμονολογικό πρόβλημα».

«Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς να τα καταφέρει» σημείωσε ο κ. Γιαννάκος.

Καταλήγοντας ο ίδιος ευχήθηκε περαστικά στη γυναίκα-σύμβολο. «Περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει».