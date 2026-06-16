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Μάρω Κοντού: Στο νοσοκομείο «με σοβαρό πρόβλημα» η αγαπημένη ηθοποιός

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ενημέρωσε για την κατάσταση υγείας της Μάρως Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικόν.

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Μάρω Κοντού
Μάρω Κοντού | NDP PHOTO
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Στο νοσοκομείο Αττικόν έχει εισήχθη η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα υγείας», όπως ενημέρωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η κα Κοντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά την εφημερία της Δευτέρας (15/06) και έχει «πνευμονολογικό πρόβλημα».

«Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς να τα καταφέρει» σημείωσε ο κ. Γιαννάκος.

Καταλήγοντας ο ίδιος ευχήθηκε περαστικά στη γυναίκα-σύμβολο. «Περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει».

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