Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα (18/06) το πρωί ο Μητσοτάκης για ένα ευρωπαϊκό διήμερο, κάτι σαν διάλειμμα από την εδώ καθημερινότητα και τις προεκλογικές ανησυχίες. Το πρόγραμμα του αρχίζει με μια εκδήλωση της Κεραμέως με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις καλές πρακτικές, ακολουθεί η σύνοδος κορυφής του ΕΛΚ και το απόγευμα ξεκινάει η σύνοδος κορυφής των ηγετών όπου παρών θα είναι και ο Ζελένσκι που έρχεται από τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Η κυρίως συζήτηση όμως για τη Μέση Ανατολή και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (19/06). Ειδικά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η μάχη παρασκηνίου έχει ξεκινήσει όμως θα κορυφωθεί καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και με απώτατο ορίζοντα τον Δεκέμβριο και το βλέμμα στο πλαίσιο 2028-2034.

Το πακέτο της ΔΕΘ

Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν εντατικοποιηθεί οι ασκήσεις για το πακέτο της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με τους υπολογισμούς που κάνουν αυτή την ώρα τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για μέτρα το 2027 είναι περίπου 1 δισ. και θα γίνει προσπάθεια αυτός να αυξηθεί ανάλογα και με την πορεία των δημοσίων εσόδων.

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Μεσα οι αντιπεριφερειάρχες

Στη λογική του να αυξηθεί η συσπείρωση και να πάρουν σταυρό δυνατά πρόσωπα στην περιφέρεια, έχει ληφθεί απόφαση να μην μπλοκαριστούν οι αντιπεριφερειάρχες όπως έγινε το 2023. Αυτό σημαίνει ότι στα ψηφοδέλτια αρκετών νόμων θα είναι εν ενεργεία στελέχη της αυτοδιοίκησης που μαζεύουν πολλούς σταυρούς και πολλές φορές έχουν και διακομματικό πέρασμα. Ήδη στο παρασκήνιο γίνεται σκοτωμός κατά τόπους.

Οι τριαντάρηδες στα ψηφοδέλτια

Ο γραμματέας Κυρανάκης που έχει ξεκινήσει να τρέχει ανά την Ελλάδα και να ξυπνάει τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ είναι της άποψης ότι στα ψηφοδέλτια πρέπει να υπάρχουν και αρκετοί τριαντάρηδες, ώστε να δίνεται η αίσθηση της ανανέωσης. Ήδη από την ΟΝΝΕΔ έχουν κατατεθεί κάποιες προτάσεις για νέα πρόσωπα. Πάντως ακόμα οι προτάσεις δεν έχουν υιοθετηθεί καθώς το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια είναι αυξημένο και γενικώς λέγεται ότι είναι διπλάσιοι οι ενδιαφερόμενοι από τις διαθέσιμες θέσεις.

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Υπάρχουν κι αυτά στο ΠΑΣΟΚ

Ενώ η εσωκομματική συζήτηση εξακολουθεί να κινείται στους ρυθμούς της αντιπαράθεσης μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, υπάρχουν και στελέχη που επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης βρέθηκε χθες στα πυροφυλάκια της Αργυρούπολης, αναδεικνύοντας ζητήματα πολιτικής προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Μακριά από τις εσωκομματικές αψιμαχίες, κάποιοι επιμένουν να κάνουν πολιτική στο πεδίο.