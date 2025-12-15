Μαρουσάκης: Ηλιόλουστο πενθήμερο και μετά «σωστός» χειμώνας - Πότε επιδεινώνεται ο καιρός

Γενικά αίθριος, όπως την προηγούμενη εβδομάδα θα κυλήσει ο καιρός που ξεκινά σήμερα, μεταφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τις ομίχλες και τους βόρειους ανέμους.

Ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών εξαπλώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τη χώρα μας προστατεύοντάς την από την κακοκαιρία, αλλά αυτό θα αλλάξει μετά την Παρασκευή, όταν και περιμένουμε μεταστροφή του καιρού, με βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως είπε ο κ. Μαρουσάκης θα πάμε στα Χριστούγεννα με διαδοχικές κακοκαιρίες που θα ξεκινήσουν από το Σαββατοκύριακο και θα πάνε μέχρι το τέλος του έτους.

Μαρουσάκης: Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα (15/12)

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες σήμερα, ξεκινάμε από πολύ χαμηλές, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα και κάτω από το μηδέν. Σταδιακά, ο υδράργυρος θα ανέβει ωστόσο παρότι θα έχουμε ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν ψηλά μόνο στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας και σε γενικές γραμμές θα είναι χαμηλότερες συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα.

Στην Αττική, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με έντονο κρύο το πρωί και το θερμόμετρο στους 15 βαθμούς προς το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και τις επόμενες ημέρες καθώς θα σχηματίζονται ομίχλες που θα διαλύονται και δύσκολα, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν στον υδράργυρο να ανέβει. Σήμερα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.

Μαρουσάκης: «Ο καιρός του Ωμέγα Εμποδιστή»

Ανάρτηση για την εξέλιξη του καιρού έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά γράφει:

«Με τον Ωμέγα εμποδιστή να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, θα κυλήσει και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.

Μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές.

Έτσι, λοιπόν, από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα, παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας».