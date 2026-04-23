Μαρουσάκης: Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία εξπρές - Οι περιοχές με έντονα φαινόμενα ως το Σάββατο

Για «κακοκαιρία εξπρές» κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του, επιβεβαιώνοντας ότι η απότομη αλλαγή του καιρού από «ανοιξιάτικο κλίμα» σε αστάθεια και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Για σήμερα Πέμπτη (23/4), στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό και κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο Αιγαίο. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται βελτίωση του καιρικού σκηνικού, με τον άστατο καιρό να επιμείνει στα νότια.

Κακοκαιρία: Οι τρεις περιοχές που η «αστάθεια» θα μείνει μέχρι το Σάββατο

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι οι περιοχές όπου τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο 25 Απριλίου, είναι οι εξής:

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Η κακοκαιρία στις εν λόγω περιοχές θα συνεχιστεί λόγω μιας δευτερεύουσας διαταραχής, η οποία θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, προτού υποχωρήσει από την Κυριακή.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα σταματούν και οι βοριάδες εξασθενούν, με τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος και ανοιξιάτικος, ενώ η θερμοκρασία φέρεται ότι θα αγγίξει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου, σε σημεία της χώρας.

