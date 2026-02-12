Μαρουσάκης: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα – Καιρός με δύο πρόσωπα το Σαββατοκύριακο

Εξασθενεί σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης (11/02), για να αντικατασταθεί από ένα δεύτερο που θα «χτυπήσει» από τις απογευματινές ώρες σήμερα, χαλώντας τα σχέδια όσων ήθελαν να βγάλουν έξω τις ψησταριές για την Τσικνοπέμπτη.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα που μετέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο Open, από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων, ειδικότερα σε δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις, με νότιες διευθύνσεις, και μετά από μία σχετική εξασθένηση σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται νέα ενίσχυσή του λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Χωρίζεται στα δύο η χώρα το Σαββατοκύριακο - Ακόμα και 25άρια

Αύριο, Παρασκευή (13/02), το κύμα κακοκαιρίας θα περιοριστεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Από το Σάββατο, πάλι, θα δούμε τη χώρα να χωρίζεται στα δύο. Ειδικότερα, το μισό του χάρτη θα πέφτουν βροχές και καταιγίδες, ενώ στο έτερο θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια με μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια ο καιρός θα είναι άστατος, είπε ο κ. Μαρουσάκης και εξειδίκευσε πως από τη Λαμία και πιο βόρεια, θα πέσουν βροχές και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ωστόσο, θα έχουμε καλύτερες συνθήκες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και πολύ θυελλώδεις νοτιάδες, που θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην Κρήτη, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 25 βαθμούς, ενώ 20άρια θα γράψουν τα θερμόμετρα σε Αττική. Σε Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία οι βαθμοί Κελσίου θα φτάσουν τους 17-18.