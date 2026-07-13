Μαρούσι: 19χρονος αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε τουαλέτες εμπορικού

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Κυριακής (12/07), με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού 14χρονης σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής ο 19χρονος ακολούθησε την 14χρονη στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου, την εγκλώβισε στο χώρο, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να την βιάσει.

Η 14χρονη ωστόσο αντιστάθηκε σθεναρά, κατάφερε να ξεφύγει και στη συνέχεια ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που βρισκόντουσαν στο πάρκινγκ του εμπορικού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.