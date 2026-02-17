Ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός ιστορικού φωτογραφικού ντοκουμέντου που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, το οποίο εντοπίστηκε σε διαδικτυακή δημοπρασία. Συγκλονισμένος, περιμένει πλέον να παραλάβει το υλικό που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του παππού του πριν από την εκτέλεσή του, όπως δήλωσε στο Neakriti.gr.

Ο Θρασύβουλος Μαράκης από τον Πλατανιά είχε μέχρι σήμερα ελάχιστα προσωπικά στοιχεία από τον παππού του: μία φωτογραφία, μια ληξιαρχική πράξη, ένα βιβλίο με τους εκτελεσθέντες της Γερμανικής Κατοχής και το όνομά του, που φέρει ως κληρονομιά. Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας τον ενημέρωσε ότι ανάμεσα στις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν συγκαταλέγεται και εκείνη όπου απεικονίζεται ο παππούς του, λίγο πριν από την εκτέλεση της 1ης Μαΐου 1944.

Οι εικόνες εμφανίστηκαν προς πώληση στην πλατφόρμα eBay από συλλέκτη αναμνηστικών του Γερμανικού Στρατού. Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο είναι ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά.

Όπως ανέφερε ο εγγονός του, γνώριζε πως ο παππούς του είχε εκτελεστεί, όχι όμως ότι υπήρχε φωτογραφικό υλικό. Σύμφωνα με οικογενειακές μαρτυρίες, ο Καλαφατάκης αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αθήνας.

O εγγονός του εκτελεσθέντος Θρασύβουλου Καλαφατάκη | neakriti.gr

Ο κ. Μαράκης πρόσθεσε: «Απ’ ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν τον σταματούσε τίποτα. Δεν ήθελε να υπογράψει ως κομμουνιστής ότι απαρνείται το κόμμα και γι’ αυτό τον πήγαν στις Αθηναϊκές φυλακές».

Γεννημένος το 1914, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης δραστηριοποιήθηκε στη γεωργία και τη γαλακτοκομία, ενώ ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση. Συνελήφθη το 1939, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση και το 1943 μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου.

Ο κ. Μαράκης περιέγραψε ακόμη μια συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία: ανάμεσα στους 200 που επιλέχθηκαν για εκτέλεση, βρισκόταν και ένας 19χρονος από τη Θήβα. Σύμφωνα με όσα του έχουν μεταφερθεί, ο παππούς του μαζί με άλλους δύο κρατούμενους φέρονται να τον αντικατέστησαν, σώζοντάς του τη ζωή. Χρόνια αργότερα, ο νεαρός αυτός, έχοντας πλέον σταδιοδρομήσει στην τράπεζα, προσέφερε εργασία στον εγγονό του Καλαφατάκη, σε μια πράξη που, όπως λέει, έκλεισε συμβολικά έναν κύκλο μνήμης και ιστορίας.