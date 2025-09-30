Στον πυροβολισμό άνδρα στη Δροσιά αναφέρθηκε κάτοικος της περιοχής και αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «το πρωί κατά τις 6:30 ακούσαμε έναν κρότο και μετά από λίγη ώρα ακούσαμε κάποιον να φωνάζει "βοήθεια με πυροβόλησαν". Πήγαμε κοντά, ακουγόταν ένας άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε, γιατί ήταν μέσα στους θάμνους».

Ο αυτόπτης μάρτυρας συνέχισε: «Βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι, πάλι προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μάς ρώτησε πού είναι και νόμιζα ότι είναι κάποιος γείτονας».

«Τού είπαμε κάπου εκεί στους θάμνους και πήγε και τον πυροβόλησε άλλες τρεις με τέσσερις φορές. Φοβηθήκαμε, φύγαμε και καλέσαμε την Άμεση Δράση. Μπήκαμε μέσα με τους αστυνομικούς και βρήκαμε έναν άνθρωπο μέσα στους θάμνους.

Είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε, είπε ότι δεν είδε τον δράστη και ότι τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι», κατέληξε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στις 06:30. Ο δράστης φέρεται να κρυβόταν σε θάμνο και πυροβόλησε τρεις φορές τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και στο πόδι.

Η ζωή του τραυματία δεν κινδυνεύει. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωσε «κάψιμο» στα σημεία των τραυμάτων

Επιπλέον, ο άνδρας υποστηρίζει ότι τον πυροβόλησε ο πρώην της συντρόφου του.