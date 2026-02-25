«Μας έχουν εξαντλήσει»: Ξεσπούν οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό - 24ωρη απεργία του κλάδου

Σε απεργία βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, συμμετέχοντας στην 24ωρη κινητοποίηση που κήρυξαν τα σωματεία του κλάδου.
Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν αρχικά στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, όπου παραμένουν αυτή την ώρα.
Συνθήκες 21ου αιώνα ζητούν οι εργαζόμενοι του τουρισμού
Όπως εξηγεί, πάγιο αίτημά τους είναι «ότι πρέπει να γίνει επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα που πραγματικά εξαθλιώνει και κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα, επαναφορά του εφάπαξ στην εικοσαετία, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Θέλουμε πραγματική στήριξη για τους εποχικούς εργαζόμενους αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον για τον τουρισμό. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι που βάζουν πλάτη στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι που κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας εργάζονται με προσωπικές θυσίες και έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την Πολιτεία» τόνισε κλείνοντας.
Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι διεκδικούν επίσης:
- ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς
- επαναφορά των Βαρέων και Ανθυγιεινών
- την εφαρμογή του 7ωρου-5ήμερου-35ώρου χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, την κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και τη λήψη μέτρων προστασίας από την εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία, όπως καταγγέλλουν, οδηγεί σε συνεχή εργατικά ατυχήματα.
