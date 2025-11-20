Μαθητής με μπαλτά σε σχολείο: Τι υποστήριξε και η σύνδεση με το πανό της Χρυσής Αυγής

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μαθητής σε σχολείο της Πετρούπολης πήγε με μπαλτά 29 εκατοστών στην τσάντα του κι αν δεν του είχε κάνει τυχαίο έλεγχο η ΟΠΚΕ, τότε θα τον είχε περάσει μέσα.

Οι άντρες της ΟΠΚΕ τον έκριναν κάπως ύποπτο, καθώς ήταν ανήσυχος. Τον σταμάτησαν και έκπληκτοι είδαν ότι είχε στην τσάντα του τον μπαλτά.

Όταν ρωτήθηκε, για ποιον λόγο πήγε με μπαλτά στο σχολείο, απάντησε απλά: «Για την προστασία μου».

Το κουβάρι ξετυλίγεται όμως και φαίνεται πως υπάρχει κάποια σύνδεση με τη «Χρυσή Αυγή».

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, μέσα στο σχολείο φαίνεται πως δρα ακροδεξιά ομάδα νεαρών, η οποία εκφοβίζει και επιτίθεται σε αλλοδαπούς μαθητές. Μάλιστα, στο υπό κατάληψη σχολείο, είχαν αναρτήσει πανό που έγραφε: «Όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου» με το σήμα της «Χρυσής Αυγής».

Ο μαθητής με τον μπαλτά, δεν ανήκει στη συγκεκριμένη ακρoδεξιά ομάδα, αλλά εικάζεται πως μπορεί να τον είχε για την προστασία του, από αυτούς. Συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις δεν έχει δώσει.

