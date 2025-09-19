Μάτι: «7 χρόνια μετά, χωρίς να έχουμε τη στοιχειώδη στήριξη από το κράτος», λένε οι συγγενείς

Επτά χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι στην Ανατολική Αττική, οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες εξακολουθούν να ζητούν τη θεσμική και οικονομική στήριξη της Πολιτείας, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει καμία επίσημη ανταπόκριση.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 καταγγέλλει ότι, παρότι έχει καταθέσει εδώ και έξι μήνες συγκεκριμένα αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς – τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως – δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση ή πρόθεση για διάλογο, ούτε καν για μια συνάντηση.

Τα αιτήματα του Συλλόγου αφορούν κυρίως μέτρα οικονομικής ανακούφισης και στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες, οι οποίοι επωμίζονται ακόμα το βάρος των συνεπειών της τραγωδίας. Όπως τονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται με αξιοπρέπεια, παρά την έλλειψη κρατικής πρόνοιας.

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε πως, για μία ακόμη φορά, δεν υπήρξε η παραμικρή ανταπόκριση από τα αρμόδια υπουργεία. Επτά χρόνια μετά, η Πολιτεία συνεχίζει να γυρνά την πλάτη της», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Συλλόγου.

Η πυρκαγιά στο Μάτι στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές και ψυχολογικές καταστροφές, αποτελώντας τη φονικότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Η ανάρτηση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων & Εγκαυματιών