Μαζική απεργία ενάντια στο 13ωρο - Εικόνες από τις μεγάλες κινητοποιήσεις

Η διήμερη συζήτηση και ψήφιση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου στη Βουλή (14-15 Οκτωβρίου) βρήκε απέναντί της χιλιάδες εργαζόμενους και συνδικάτα με μια 24ωρη πανελλαδική απεργία, που κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο 13ωρο – Η εργασία δεν είναι σκλαβιά».

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις σε Κάνιγγος, Ομόνοια και Προπύλαια, με το ΠΑΜΕ να συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή.

Στις 11:00 οι πορείες κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα, όπου ενώθηκαν οι δυνάμεις ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ.

Απεργιακή κινητοποίηση

Τα αιτήματα των απεργών

Τα αιτήματα των εργαζομένων ήταν σαφή και δυναμικά: απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και καθιέρωση 7ώρου/5ήμερου/35ώρου, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση της εισφοράς 2% και «ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017.

Παράλληλα, ζητήθηκαν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, καθώς και κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η στήριξη των συνδικάτων

Η 24ωρη απεργία βρήκε στο πλευρό της τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και δεκάδες Εργατικά Κέντρα από όλη τη χώρα, από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι την Πάτρα, τη Λάρισα, την Εύβοια, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα και τα Χανιά. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Απεργιακή κινητοποίηση

Η ΓΣΕΕ κάλεσε τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή, διεκδικώντας την κατάργηση του 13ώρου, τη μείωση του ωραρίου και την αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στάση εργασίας των δημοσιογράφων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και οι Ενώσεις μέλη της συμμετείχαν με τετράωρη στάση εργασίας (11:00-15:00).

Στην ανακοίνωσή τους οι δημοσιογράφοι τόνισαν την αντίθεσή τους στο 13ωρο και στην εντατικοποίηση της εργασίας, ζητώντας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της ανεργίας.

Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη για αξιόπιστη και πλουραλιστική ενημέρωση, ενώ εξαιρέθηκαν μόνο όσοι κάλυψαν τις ίδιες τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης) προκήρυξε 24ωρη απεργία από τις 05:00 της Τρίτης έως τις 05:00 της Τετάρτης.

Στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «νομοσχέδιο-έκτρωμα» και ζήτησε την άμεση απόσυρσή του. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη των Συλλογικών Συμβάσεων, τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, την επαναφορά της ΕΓΣΣΕ και την κατοχύρωση σταθερής εργασίας με αξιοπρεπές εισόδημα.

Η Ομοσπονδία ζήτησε επίσης μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, καθώς και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Απεργιακά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, οι συγκεντρώσεις κορυφώθηκαν στα Προπύλαια και στο Σύνταγμα, ενώ δυναμικό παλμό έδωσε και η Θεσσαλονίκη. Στις 10:30 το ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκε στο Άγαλμα Βενιζέλου και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες.

Στις 11:30 το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το δικό του συλλαλητήριο στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν και τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης, με τον ΟΑΣΘ να μένει ακινητοποιημένος για αρκετές ώρες και το μετρό να προχωρά σε τροποποιήσεις δρομολογίων, ενώ κεντρικοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Πώς θα κινηθούν τα μετρό, ηλεκτρικός, τραμ

Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα επηρεαστούν επίσης. Τα Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία. θα υπάρξει ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής

Παράλληλα, δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής, καθώς η ΠΕΝΕΝ και η ΠΕΜΕΝ κήρυξαν 24ωρη Παναττική απεργία για όλους τους ναυτεργάτες και όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 14/10. Η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00.