Μαζική διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας για το ναυάγιο στη Χίο: «Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο»

Διαμαρτυρία στην Αθήνα για το ναυάγιο στη Χίο, με αιτήματα δικαιοσύνη, άσυλο και τερματισμό των επαναπροωθήσεων.

Συγκέντρωση για τη τραγωδία στην Χίο
Συγκέντρωση για τη τραγωδία στην Χίο | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα κινητοποίηση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο που στοίχισε τη ζωή σε 15 πρόσφυγες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, συλλογικότητες και οργανώσεις από τον χώρο της Αριστεράς είχαν απευθύνει κάλεσμα για τις 6 μ.μ., καταγγέλλοντας τις πρακτικές βίαιης επιτήρησης των συνόρων.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για «κρατικό έγκλημα», συνδέοντας την τραγωδία με την πολιτική της «αποτροπής» και παραλληλίζοντας το περιστατικό με το ναυάγιο της Πύλου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των οργανωτών, η βύθιση της λέμβου προήλθε από εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων, ενώ αναφέρεται πως δύο έγκυες γυναίκες απέβαλαν.

Κεντρικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η απόδοση δικαιοσύνης, το άνοιγμα των συνόρων και η χορήγηση ασύλου.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν την παραίτηση της ηγεσίας του Λιμενικού και την παύση των επαναπροωθήσεων, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις αυτές ως «δολοφονικές καταδιώξεις».
 

