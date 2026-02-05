Τραγωδία στην Χίο: Η αναφορά του Λιμενικού που αποκαλύπτει το δράμα λεπτό προς λεπτό

Η τραγωδία ανοιχτά της Χίου, όπου δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ένα από τα πιο επικίνδυνα περάσματα του Αιγαίου, συνεχίζει να συγκλονίζει τη χώρα.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση ολοκληρώθηκε, ενώ έχουν ήδη ληφθεί δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς τους.

Από την πρώτη στιγμή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβη στη Χίο, κατόπιν απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου.

Παράλληλα, σε συνεργασία με γραφεία τελετών, οργανώθηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Το ταξίδι από το Αφγανιστάν προς τη Χίο αποτελεί εδώ και χρόνια μια διαδρομή γνωστή, επικίνδυνη αλλά και εξαιρετικά κερδοφόρα για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών, που εισπράττουν από 3.000 έως και 10.000 ευρώ ανά άτομο.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν αγνοούμενους, ενώ στα νοσοκομεία της Χίου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με συγγενείς και διασωθέντες να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Η αναφορά του κυβερνήτη του Λιμενικού Σώματος

Το Live News δημοσίευσε αποκλειστικά την επίσημη αναφορά του κυβερνήτη του Λιμενικού για τη μοιραία νύχτα:

«Στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 πλοίο του Λιμενικού Σώματος Οινουσσών στα πλαίσια προγραμματισμένης περιπολίας ενημερώθηκε για την ύπαρξη ύποπτου στόχου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή «Μυρσινιδίου» και συγκεκριμένα ταχύπλοου σκάφους προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές με δυτική πορεία και με μεγάλη ταχύτητα, με επιβαίνοντες ικανό αριθμό ατόμων.

Άμεσα πλοίο του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε και εντόπισε το σκάφος χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Το πλήρωμα προέβη σε ηχητικά φωτεινά σήματα γνωστοποιώντας την ιδιότητά του ως περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καλώντας να σταματήσει με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο διακινητής του ταχύπλοου σκάφους δεν συμμορφώθηκε και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέστρεψε την πορεία του θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ακεραιότητα του σκάφους και του πληρώματος, όσο και των επιβαινόντων στο ταχύπλοο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά.

«Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ταχύπλοο σκάφος ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στην θάλασσα. Πλήρωμα προέβη άμεσα στη διάσωση και περισυλλογή των επιβαινόντων του ταχύπλοου, ενώ παράλληλα κλήθηκαν προς συνδρομή πλοία του Λιμενικού Σώματος.

Περί ώρα 20:50 πλοίο του Λιμενικού Σώματος περισυνέλλεξε 25 άτομα σοβαρά τραυματισμένα και περί ώρα 21:00 κατέπλευσε στο λιμάνι της Χίου.

Πλοία του Λιμενικού Σώματος συνέχισαν τις έρευνες και περί ώρα 21:05 εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας, χωρίς τις ανθήσεις του, ενώ στις 21:40 εντοπίστηκε ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Περί 22:40 εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού Σώματος χωρίς τις αισθήσεις τους εννέα άνδρες και τρεις γυναίκες. Στις 00:30 η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι μια γυναίκα εκ των διασωθέντων κατέληξε».