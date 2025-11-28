Μαζική μοτοπορεία διανομέων στην Αθήνα: Στάση εργασίας έως τις 23:00

Οι πλατφόρμες διανομής φαγητού βρίσκονται αντιμέτωπες με δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι του κλάδου βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, οι διανομείς πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από τις 18:00 έως τις 23:00, δηλώνοντας αποφασισμένοι να «μπλοκάρουν την παραγωγή» και να στείλουν ηχηρό μήνυμα ενότητας.

Eκατοντάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας, ξεκινώντας μαζική μοτοπορεία προς το Σύνταγμα. Με κεντρικό σύνθημα την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, οι διανομείς τόνισαν ότι «πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να γίνουμε ένα ενιαίο αποφασιστικό σύνολο».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «συνεχή υποτίμηση της εργασίας» και καλούν σε συσπείρωση απέναντι στις πολυεθνικές, υπενθυμίζοντας τις ιστορικές κινητοποιήσεις του Σεπτεμβρίου 2021 που οδήγησαν σε μαζικές προσλήψεις.

«Χωρίς έμπρακτη συμμετοχή όλων μας, η εταιρία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και συμπεριφορά απέναντί μας», σημειώνουν χαρακτηριστικά

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις μισθών για όλες τις ειδικότητες (διανομείς, υπάλληλοι γραφείου, αποθήκη).

Για τους freelancers: Ελάχιστη εγγυημένη τιμή ανά ώρα, αύξηση αμοιβών, πλήρη κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Μετατροπή συμβάσεων: Δυνατότητα μετάβασης από freelancers σε μισθωτούς για όσους το επιθυμούν.

Κατάργηση εργολαβιών: Απευθείας προσλήψεις στις εταιρείες, χωρίς μεσάζοντες.

Οριοθέτηση ζωνών παραλαβής και παράδοσης για τους μισθωτούς διανομείς.