Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη: Στο σημείο και η αδελφή του μαζί με τις Αρχές

Νέα έρευνα ξεκίνησε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη σήμερα το βράδυ (10/09), παρουσία εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα διενεργηθεί έρευνα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του σπιτιού του στη Βούλα.

Στο σημείο βρίσκεται και η αδελφή του, μαζί με τις Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας νέο φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκλονισμένοι οι γείτονες του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ίδια στιγμή, συγκλονισμένοι είναι οι γείτονες του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι αφήνουν λουλούδια έξω από το σπίτι του καλλιτέχνη. «Μένω εδώ 100 μέτρα πάνω. Το μάθαμε εχθές. Δεν το πιστεύαμε και εμείς. Μεγάλωσα με τα τραγούδια του γενικά. Τον έχω γνωρίσει. Είχα πάει και στο κέντρο που εμφανιζόταν.

Ήταν πολύ καλός και επειδή εγώ γενικά ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι, μου είχε πει κάποια πράγματα. Ακούτε και τη φωνή μου λίγο περίεργη γιατί είναι και τα συναισθήματά μου λίγο περίεργα. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

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Δεν το πίστευα. Δεν ήξερα τι μπορεί να έχει γίνει. Τον ξέρω από πέντε χρονών. Μερικές φορές που τραγούδαγα του δείχναμε βίντεο με την οικογένειά μου.

Γενικά όλοι οι γείτονες είμαστε όλοι... και εγώ άφησα ανθοδέσμη πριν», δήλωσε ένας νεαρός γείτονάς του, στο σημείο, τη στιγμή που γινόταν η έρευνα στο σπίτι του καλλτέχνη.

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