Θάνατος Μαζωνάκη: Τι συνέβη τα 90 λεπτά πριν την κλήση στο ΕΚΑΒ – Η κατάθεση που «καίει» τη γιατρό

Οι κινήσεις των δύο κατηγορούμενων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν και μετά την κατάρρευσή του, μέσα στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει διαφορετικά, για να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα ο γνωστός τραγουδιστής;

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτης απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα. Αν ένας ασθενής δεν είναι σε καλή κατάσταση όταν πηγαίνει για μια θεραπεία τι πρέπει να κάνει ο γιατρός;

«Θα πρέπει να γίνει έλεγχος, για ποιο λόγο δεν αισθάνεται καλά αν υποκρύπτεται κάτι αν είναι μια απλή αδιαθεσία ή ένα σοβαρό νόσημα, Να προχωρήσει σε άλλες εξετάσεις και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη».

Η κατάθεση της διασώτριας του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, η πρώτη διασώτρια που έφτασε στο σημείο ανέφερε:

«Στις 16:26 μπήκα στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο γιατρός του έκανε "ΚΑΡΠΑ". Ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση.

Ο ιατρός μας ενημέρωσε ότι έκανε για διάστημα δέκα λεπτών "ΚΑΡΠΑ" πριν την άφιξη μας και πως του είχαν χορηγήσει και ένα μιλιγκράμ αδρεναλίνη. Ο ίδιος μας ανέφερε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο».

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Έρευνες στην τεχνητή νοημοσύνη και αλλοίωση στοιχείων

Tην ώρα που ο τραγουδιστής ήταν λιπόθυμος, πραγματοποιούνταν αναζητήσεις σε υπολογιστή μέσω τεχνητής νοημοσύνης για τρόπους επαναφοράς στη ζωή.

Παράλληλα, διαγράφηκε ο φάκελος των ραντεβού, ενώ το επόμενο πρωί ο χώρος και τα μηχανήματα καθαρίστηκαν. Σύμφωνα με το MEGA, η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε:

«Στις οχτώ η ώρα περίπου, ενώ ήμουν στο σπίτι μου με κάλεσε τηλεφωνικά ο γιατρός και μου ζήτησε να πάω στο ιατρείο να παραλάβω κάποια έγγραφα και να τα παραδώσω στον δικηγόρο του, με το επίθετο Αγαπηνός. Εγώ έφτασα στις εννιά και δέκα μέσα ήταν ήδη αστυνομικοί και ιατρικός σύλλογος και έκαναν έρευνα. Τα κορίτσια καθάρισαν το προηγούμενο βράδυ, δεν ήξεραν αν απαγορεύεται ή όχι».

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Η διαγραμμένη φωτογραφία και τα ψηφιακά ευρήματα

Oι Αρχές ανέκτησαν από το κινητό της γιατρού μια διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή με φλεβοκαθετήρες και κλειστά μάτια, την οποία είχε στείλει στον σύζυγό της πριν τη σβήσει στις 19:09.

Επιπλέον, εντοπίστηκε διαγραμμένο συμπιεσμένο αρχείο με την ονομασία «Μαζωνάκης Γιώργος», το οποίο εξετάζεται για να διαπιστωθεί το ιατρικό του ιστορικό.

Στον χώρο βρέθηκε κρυμμένη σε ντουλάπα παράνομη φυγόκεντρος, για την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο 70.000 ευρώ από το 2025, καθώς και μία δεύτερη καινούργια συσκευή στη συσκευασία της.

Παρά τον ισχυρισμό της γιατρού ότι είχε να δει τον τραγουδιστή από το 2021, το MEGA παρουσίασε την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, που αποδεικνύει πιο τακτικές επισκέψεις:

«Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του, λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».