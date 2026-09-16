Μαζωνάκης: Τα κρίσιμα alarm που αγνόησαν οι γιατροί - Η προφυλάκιση και η απειλή για απεργία πείνας

Προκειμένου να αναπαραστήσει τον τρόπο με τον οποίο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης προειδοποίησε, τρεις φορές μάλιστα, τους δύο γιατρούς που ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η ΕΡΤ πραγματοποίησε παρουσίαση της συσκευής εντός νοσοκομείου.

Συνεργείο του σταθμού μετέβη στο «Λαϊκό» νοσοκομείο, που διαθέτει τέτοιο μηχάνημα, δείχνοντας πώς ενεργοποιούνται τα «alarm» όταν υπάρχουν επιπλοκές στη διαδικασία.

Υπογραμμίζεται πως η πλασμαφαίρεση, μία εξειδικευμένη θεραπευτική διαδικασία, πρέπει πάντα να γίνεται σε αδειοδοτημένα νοσοκομειακά ιδρύματα, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό για να την επιβλέπουν.

Θάνατος Μαζωνάκη - Οι δικλείδες ασφαλείας στο μηχάνημα

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Νεφρολογικού του νοσοκομείου, Σμαραγδή Μαρινάκη, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαθέτει και ενσωματωμένο μηχανισμό ανάνηψης μεταξύ των δικλείδων ασφαλείας του, πέραν των συναγερμών.

Στον ήχο του συναγερμού, η γιατρός κατέδειξε τις οδηγίες που δίνει το ίδιο το μηχάνημα, οι οποίες βοηθούν ακόμα και να προσδιοριστεί η αιτία της επιπλοκής, όπως αύξηση της πίεσης, πήξη ή δυλειτουργία του καθετήρα.

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Σε τέτοια περίπτωση, αναφέρει, ο γιατρός πρέπει να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα και να αναζητήσει την αιτία του στο κύκλωμα ή τον ασθενή.

Την ίδια στιγμή, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί συνεχίζουν να τηρούν αρνητική στάση, αρνούμενοι το βαρύτατο κακούργημα που τους έχει αποδοθεί.

Οι ίδιοι έκαναν λόγο για καρδιακή ανακοπή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, συνέβη μετά τις 4 το μεσημέρι, ενώ το ΕΚΑΒ, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της δικογραφίας, έχει κληθεί στις 4:21.

Θάνατος Μαζωνάκη: Με απεργία πείνας απειλεί ο γιατρός

Ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να απειλεί τώρα να «κατέβει» σε απεργία πείνας, επειδή δεν συμφωνεί με την απόφαηση της εισαγγελίας για προφυλάκιση τους ίδιου και της συζύγου - συναδέλφου του.

Όπως μεταφέρει το MEGA, ο συγκεκριμένος είπε τα παραπάνω στον ανακριτή, ο οποίο φυσικά δεν συγκινήθηκε με το διάβημά του, καθώς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τις απολογίες, φέρεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών.

Θάνατος Μαζωνάκη - Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί του μοιραίου ιατρείου με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από την ολονύχτια απολογία σχεδόν 18 ωρών στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, οδηγούνται στη φυλακή, καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, κατά την ΕΡΤ.

Καταλύτης για την εξέλιξη της υπόθεσης και την προφυλάκιση των κατηγορουμένων στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς.

Θάνατος Μαζωνάκη - Λεπτό προς λεπτό η πλασμαφαίρεση

14:25 (1ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ηχεί για πρώτη φορά, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης.

14:43 και 14:45: Η γιατρός βγάζει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια.

15:22 – 15:27 (2ο σήμα κινδύνου): Η συσκευή χτυπά εκ νέου και διακόπτει αυτόματα τη μεταφορά αίματος.

15:45 (3ο σήμα κινδύνου): Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον καρδιακό παλμό.

16:10 (4ο σήμα κινδύνου): Η γιατρός ζητά τελικά από τη γραμματέα της να καλέσει το ΕΚΑΒ (166).