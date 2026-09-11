Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την έκτακτη ιατρική παρέμβαση που χρειάστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του 58χρονου γιατρού στο Κολωνάκι.

Η κλήση προς το Κέντρο Αμέσου Βοηθείας πραγματοποιήθηκε στις 16:21 από το ίδιο το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11. Στην αρχική επικοινωνία, ο θεράπων ιατρός δεν ανέφερε το όνομα του τραγουδιστή, αλλά περιέγραψε έναν άνδρα περίπου 55 ετών χωρίς ζωτικά σημεία, γνωστοποιώντας ότι του παρείχε ήδη πρώτες βοήθειες.

Ο διάλογος της κλήσης πραγματοποιήθηκε επ ακριβώς ως εξής:

– ΕΚΑΒ: Παρακαλώ

– Γιατρός: Είμαι στο ιατρείο, Καρνεάδου 11 Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 58χρονο ιατρό να πραγματοποιεί πράγματι ΚΑΡΠΑ στον ασθενή. Προκειμένου να ενημερώσουν το νοσοκομείο υποδοχής για τη διακομιδή, οι τραυματιοφορείς ρώτησαν ποιες φαρμακευτικές ουσίες είχαν ήδη χορηγηθεί.

Τότε, ο γιατρός αποκάλυψε την ταυτότητα του ασθενούς, αναφέροντας: «Έχω δώσει αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ένα milligram».

Ωστόσο, δεν προσδιορίστηκε ο ακριβής χρόνος της αρχικής χορήγησης, αν δηλαδή η ουσία δόθηκε κατά τη διάρκεια της ανακοπής ή νωρίτερα. Στη συνέχεια, και ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρισκόταν ήδη μπροστά στο περιστατικό, ο ιατρός χορήγησε στον τραγουδιστή αδρεναλίνη για δεύτερη φορά.

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Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς

Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία ζητά η οικογένεια

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.