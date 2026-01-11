Με παγετό και χιόνια ξεκινάει η εβδομάδα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Τι θα γίνει στην Αττική

Με έντονο ψύχος και χιόνια ξεκινάει τη Δευτέρα η εβδομάδα, ωστόσο ήδη από την Τρίτη τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά και αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τη Δευτέρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Διαβάστα ακόμα: Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες - Πού θα φτάσει η θερμοκρασία -12 βαθμούς

Πού θα χιονίσει και πού θα σημειωθεί ολικός παγετός

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και πολύ πρόσκαιρα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Χιόνια θα πέσουν επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Το πρωί και το βράδυ της Δευτέρας θα σημειωθεί παγετός που θα είναι ολικός τοπικά στα βόρεις ηπειρωτικά.

Χιόνια και στην Αττική

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, στην Αττική θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων στα ορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στα βόρεια του νομού.

Επιπλέον, όπως ανέφερε στο Star ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και τα βορειοανατολικά της Αττικής. Τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν για πολύ και σταδιακά θα υποχωρήσουν.