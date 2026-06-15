Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στην Ομόνοια: Κάηκε ολοσχερώς - Απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σήμερα, Δευτέρα (15/06), σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους στην Ομόνοια.

Αποτέλεσμα της φωτιάς ήταν να καεί ολοσχερώς η επιχείρηση.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει επίσης καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήριο καθώς και αποθήκες, με συνέπεια να υπάρχει πλήθος υλικών στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ ακολούθησαν και ενισχύσεις.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς στα γειτονικά καταστήματα, με τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν έντρομοι την επιχείρηση κατάσβεσης.

Απαρηγόρητος ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, τον οποίο απομάκρυναν αστυνομικοί από το σημείο, καθώς υπέστη σοκ βλέποντας το μαγαζί του στις φλόγες.

Να σημειωθεί ότι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια -πολλά εκ των οποίων φιλοξενούν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς υπήρχαν αναφορές για πυκνούς καπνούς σε εσωτερικούς χώρους. Ταυτόχρονα, δεν επέτρεπαν σε τουρίστες ή περίοικους να προσεγγίσουν καθώς είχαν πληροφορία για φιάλες αερίου στο συγκρότημα καταστημάτων που καιγόταν.

Το συγκεκριμένο τμήμα της Μενάνδρου και της Σοφοκλέους παρέμενε κλειστό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχιζόταν.

Οι εικόνες του Orange Press Agency από την επιχείρηση στο σημείο: