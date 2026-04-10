Μεγάλη Παρασκευή 2026: Τι ώρα γίνεται σήμερα η αποκαθήλωση

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι για τους πιστούς η πιο πένθιμη ημέρα της Ορθοδοξίας, κατά την οποία κορυφώνεται το Θείο Δράμα με την Αποκαθήλωση.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, η ακολουθία ξεκινάει νωρίς, συνήθως γύρω στις 08:00 π.μ. Εκείνη την ώρα διαβάζονται οι Μεγάλες Ώρες (Πρώτη, Τρίτη, Έκτη και Ενάτη), οι οποίες περιλαμβάνουν ψαλμούς, προφητείες, αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα που εξιστορούν τη δίκη, την πορεία προς τον Γολγοθά, τη Σταύρωση και τον θάνατο του Θεανθρώπου. Η ακολουθία αυτή διαρκεί περίπου μιάμιση με δύο ώρες και προετοιμάζει τους πιστούς για τη συνέχεια.

Αμέσως μετά, τελείται ο Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός ως ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης. Η συγκλονιστική αυτή τελετή ξεκινάει περίπου στις 09:30 με 10:00 π.μ., ανάλογα με το πρόγραμμα της εκάστοτε ενορίας. Η κορύφωση της ακολουθίας, δηλαδή η ίδια η στιγμή της Αποκαθήλωσης, λαμβάνει χώρα γύρω στις 10:30 με 11:00 π.μ. Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, ο ιερέας διαβάζει την ευαγγελική περικοπή που περιγράφει τον θάνατο του Χριστού και τον τρόπο με τον οποίο ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία ζήτησε το σώμα Του από τον Πιλάτο.

Οι ιερείς εκείνη τη στιγμή απομακρύνουν το σώμα του Εσταυρωμένου από τον Σταυρό, που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του ναού το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Το τυλίγει σε λευκό σεντόνι (σάβανο) και το μεταφέρει εντός του Ιερού Βήματος. Στη συνέχεια, βγαίνει κρατώντας τον χρυσοκέντητο Επιτάφιο, ένα ύφασμα που απεικονίζει το σώμα του Χριστού, και τον περιφέρει εντός του ναού. Τελικά, τον εναποθέτει στο στολισμένο με λουλούδια Ιερό Κουβούκλιο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, χιλιάδες πιστοί προσέρχονται στις εκκλησίες για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο, σε μια ατμόσφαιρα απόλυτου σεβασμού και προσευχής. Η κατανυκτική αυτή διαδικασία αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του πρωινού της Μεγάλης Παρασκευής, προετοιμάζοντας το έδαφος για την απογευματινή και βραδινή ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.



