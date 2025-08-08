Μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα οι βοριάδες των 9 μποφόρ στο Αιγαίο: Όσα αναφέρει η διευθύντρια της ΕΜΥ

Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (8/8) θα διαρκέσουν οι ισχυροί βοριάδες 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, διαβεβαιώνει η νέα διευθύντρια της ΕΜΥ, Αντωνία Τασοπούλου.

Διευκρίνισε δε στην ΕΡΤ πως το απαγορευτικό αφορά τις βόρειες Κυκλάδες, την περιοχή Κάβο Ντόρο, καθώς και το νότιο κομμάτι του κεντρικού Αιγαίου και το βόρειο κομμάτι του Νοτίου Αιγαίου.

Η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου ανέφερε επίσης ότι οι ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου: «Τα 9 μποφόρ δεν θα υπάρχουν σε καμία περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Τασοπούλου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ σήμερα βοριάδες 7-8 μποφόρ, που προκαλούν προβλήματα κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο κομμάτι του νοτίου Αιγαίου».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν με ανέμους ισχύος 8 μποφόρ μπορούν να αναχωρήσουν τα πλοία από τα λιμάνια διευκρίνισε ότι «το κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα και με τη διεύθυνση του ανέμου».

Πρόσθεσε, όμως, ότι στους βοριάδες που δεν προκαλούν μεγάλο κυματισμό, το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι συνήθως τα 9 μποφόρ.

Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για θυελλώδεις βοριάδες που θα συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου.

Στενό Καφηρέα, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο (περιοχές Ικαρίου):

Άνεμοι βορείων διευθύνσεων 8 με 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση αργά το βράδυ. Η ένταση θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Άνεμοι βορείων διευθύνσεων 8 με 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση αργά το βράδυ. Η ένταση θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου. Νότια τμήματα Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου:

Βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, τουλάχιστον μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, τουλάχιστον μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής. Νότιος Ευβοϊκός:

Βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ, με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το βράδυ.

Συστάσεις:

Αποφύγετε τα θαλάσσια ταξίδια με μικρά σκάφη.

Ιδιαίτερη προσοχή σε λιμάνια, ακτές και ανοιχτές θάλασσες λόγω υψηλού κυματισμού.

Παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ για τυχόν αλλαγές.