Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Mενίδι, όταν ένα 14χρονο κορίτσι εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών κρατώντας σε σακούλα ένα νεκρό έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα.

Όλα έγιναν χθες (27/11), όταν μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε έμβρυο ούτε δύο μηνών. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Η 50χρονη μητέρα της, συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη, κατηγορία που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και ενδοοικογενειακή βία.

Διαβάστε ακόμα: Αυτοκτονία στο Μενίδι: Άντρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Είχε τηλεφωνήσει στην ΕΛΑΣ

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.

Η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.