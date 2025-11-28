Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Mενίδι, όταν ένα 14χρονο κορίτσι εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών κρατώντας σε σακούλα ένα νεκρό έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα.
Όλα έγιναν χθες (27/11), όταν μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε έμβρυο ούτε δύο μηνών. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να αποβάλει.
Η 50χρονη μητέρα της, συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη, κατηγορία που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και ενδοοικογενειακή βία.
Διαβάστε ακόμα: Αυτοκτονία στο Μενίδι: Άντρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Είχε τηλεφωνήσει στην ΕΛΑΣ
Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.
Η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.
- Σύλληψη γιου γνωστού πολιτικού: Γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομά του
- «Αύξηση 200 ευρώ, μια εβδομάδα πριν τη λήξη»: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να σου πει ένας ιδιοκτήτης
- Ο Κηφισός σχεδόν ξεχείλισε με την κακοκαιρία Adel: Απίστευτες εικόνες με το ποτάμι γεμάτο
- Απίστευτες εικόνες στο Μοσχάτο: Ο Δήμος μεταφέρει τους πολίτες στην καρότσα αυτοκινήτου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.