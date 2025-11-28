Ανατροπή φέρεται να προκύπτει στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι, καθώς ο πατέρας και τα ευρήματα του ιατροδικαστή, παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα της κατάστασης.

Μιλώντας στο reader.gr, ο πατέρας της ισχυρίζεται πως η κόρη του αποκλείεται να ήταν έγκυος και πως σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησε η μητέρα της. «Δεν ξέρω γιατί είπε η… αυτά τα ψέματα. Μάλλον γιατί είχε κλεφτεί και όταν βρήκε η μητέρα της το σπίτι που κρυβόταν, τότε πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε αυτά τα ψέματα».

«Δεν συναντήθηκαν καν η γυναίκα μου και η κόρη μου», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας της 14χρονης.

Ο ιατροδικαστής δεν βρίσκει στοιχεία που να πιστοποιούν αποβολή

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε το 14χρονο κορίτσι δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν αποβολή.

Για να υπάρχει πλήρης ιατροδικαστικό πόρισμα πρέπει να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις τόσο στο κορίτσι όσο και στο βιολογικό υλικό που παρουσίασε στους αστυνομικούς.

Με αυτά τα δεδομένα πιθανότερο σενάριο για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης είναι να διατάξει ο εισαγγελέας την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.