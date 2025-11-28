Μενίδι: Για κακούργημα κατηγορείται η 35χρονη που φέρεται να ξυλοκόπησε την ανήλικη κόρη της

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στην 35χρονη μητέρα που συνελήφθη στο Μενίδι και κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της ανήλικης εγκύου κόρης της,ο οποίος οδήγησε στο να αποβάλει.
Όλα έγιναν χθες (27/11), όταν μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε έμβρυο ούτε δύο μηνών. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να αποβάλει. Με εισαγγελική εντολή η ανήλικη βρίσκεται πλέον στο Παίδων.
Διαβάστε επίσης: Μενίδι: Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης; Δεν πιστοποιεί αποβολή ο ιατροδικαστής
Στο μεταξύ, η 35χρονη βρέθηκε μπροστά στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης.
Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή.
