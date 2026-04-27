Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλεσει στην κοινή γνώμη αλλά και στους κύκλους της αντιπολίτευσης, η απόφαση του Αρείου Πάγου να μεταθέσει στο «κάλαθο» την υπόθεση με τις υποκλοπές, μέσω του λογισμικού Predator, για τις οποίες πολλοί κατηγορούν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει το MEGA, είναι η δεύτερη φορά που το ανώτατο δικαστήριο αρχειοθετεί την υπόθεση των υποκλοπών, με τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα να αποφασίζει πως κατηγορητήριο και στοιχεία δεν είναι αρκετά «εύρωστα».

Υποκλοπές: Το σκεπτικό του εισαγγελέα και το μέλλον της δίκης

Συγεκριμένα, παρά την απόφαση του δικαστηρίου, που καταδίκασε σε βαρύτατες ποινές τέσσερις ιδιώτες, και τα στοιχεία που έφερε στο φως, ο εισαγγελέας αυτός αναφερόμενα θεωρεί πως τα παραπάνω δεν είναι καινούργια, ούτε αρκετά ισχυρά ώστε να οδηγήσουν τη δικαιοσύνη σε νέα έρευνα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζαβέλλας απεφάνθη ότι:

Για το αίτημα του δικαστηρίου για έρευνα για ενδεχόμενη απόπειρα κατασκοπείας, καθώς πολλοί από τους παρακολουθούμενους ήταν υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη ή κρατικοί αξιωματούχοι, δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο από τη δίκη, και μένει στο πόρισμα αρχειοθέτησης που είχε γίνει πριν ενάμιση χρόνο Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να καταρρίπτουν ό,τι είχε ήδη αρχειοθετηθεί, ότι δηλαδή η ΕΥΠ και το λογισμικό Predator δεν είχαν σχέση, ενώ από το δικαστήριο υπύηρξαν καταθέσεις που συνηγορούσαν υπέρ του αντίθετου. Αν και για 9 ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της δίκης προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία, ο εισαγγελέας κρίνει πάλι πως τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι ούτε νεότερα ούτε ικανά να προκαλέσουν νέα έρευνα, αναφέροντας πως ό,τι καινούργιο, προέκυψε από καταθέσεις δημοσιογράφων, οι οποίοι επικαλούνται το δημοσιογραφικό απόρρητο, απορρίπτωντας τρόπον τινά τα στοιχεία που προέρχονται από δημοσιογραφική έρευνα.

Σχετικά με το μέλλον της υπόθεσης για τις υποκλοπές, όπως πως εξηγεί το μέσο, τα παραπάνω δεν σημαίνουν και «τέλος» σε αυτή, καθώς:

με βάση έγκυρες νομικές πηγές, η δίκη των τεσσάρων υψηλά ιστάμενων, έχε οριστεί ήδη σε δεύτερο βαθμό για τις 11 Δεκεμβρίου του 2026. Οπότε, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι πορίσματα και αποφάσεις θα βγουν από την επακόλουθη δίκη, δεν μπορεί να γίνει και λόγος για «κλείσιμο» της υπόθεσης.

Ακόμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να κινηθούν δικαστικά φερόμενα θύματα των παρακολουθήσεων, που μέχρι τώρα δεν είχαν πράξει κάτι τέτοιο, και να ζητήσουν διερεύνηση πέραν των όσων η αρχειοθέτηση απορρίπτει.