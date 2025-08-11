Το μέρος της Ελλάδας που ανάβουν σόμπες κατακαλόκαιρο: Ποιος καύσωνας; Το βράδυ μπουφανάκι

Ο ισχυρός καύσωνας μπορεί να πέρασε, το βοριαδάκι των 8-9 μποφόρ να μάς δρόσισε κάπως, αν και έκανε δύσκολη τη ζωή των ταξιδιωτών στα λιμάνια, αλλά η ζέστη είναι εδώ και επιμένει.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, όπου κλιματιστικά και ανεμιστήρες είναι απαραίτητα καθώς τα μπετά στα σπίτια έχουν πυρώσει.

Όμως... Υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα, όπου το βράδυ τα μαγαζιά στην πλατεία ανάβουν τις σόμπες και ο κόσμος κυκλοφορεί με μπουφανάκι και ζακετούλα. Μέσα στην κάψα της Αθήνας μοιάζει με παράδεισο.

Αυτό είναι το Καρπενήσι, όπου το βραδάκι την ψύχρα του την έχει και έτσι τα μαγαζιά άναψαν τις σόμπες, ενώ ο κόσμος κυκλοφορεί φορώντας κάτι από πάνω.