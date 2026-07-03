Μεσσηνία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 6χρονο που πνίγηκε σε ιδιωτική πισίνα

Σε κατάσταση σοκ είναι η μητέρα του 6 ετών αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του, αφότου έπεσε σε ιδιωτική πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα της Μεσσηνίας.

Το παιδί βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Την ώρα που εκεί έκανε δουλειές στον χώρο, το παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής της 32χρονης και πήγε στον χώρο της πισίνας.

Εκεί και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, βρέθηκε μέσα στο νερό.

Αλλά φαίνεται ότι δεν ήξερε κολύμπι, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Η μητέρα έκανε αντιληπτή την απουσία του και όταν τον είδε μέσα στην πισίνα, έτρεξε μαζί με μία δεύτερη γυναίκα, που ήταν στον χώρο.

Κάλεσαν ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να δίνει αγώνα για να επαναφέρει το παιδί, κάτι που δεν κατέστη δυνατό.

Τελικά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Πύλου όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έπεσε στην πισίνα, ενώ αναμένεται να γίνει και σύλληψη της μητέρας με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Τέλος, έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στον 6χρονο.