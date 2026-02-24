Μετά την Ύδρα, ο Μπραντ Πιτ έρχεται στην Αττική - Πού και πότε θα κάνει γυρίσματα

Μετά την Ύδρα, τα γυρίσματα της νέας ταινίας με τη συμμετοχή του Μπράντ Πιτ μεταφέρονται στη Νέα Μάκρη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno» ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας: «έχουμε ένα αίτημα από τη διεθνή παραγωγή για να κάνουν γυρίσματα στη Νέα Μάκρη 12 και 13 Μαρτίου.

Είναι μια παγκόσμια παραγωγή, είναι χαρά μας να τους φιλοξενήσουμε εδώ και μεγαλύτερη χαρά μας αν είναι και ο ίδιος ο Μπράντ Πιτ. Αυτό που έχει ζητηθεί είναι κάποιες λεπτομέρειες με τον φωτισμό κάτι θέλουν να αλλάξουν, μας κάνανε και μια χορηγία που την δεχτήκαμε.

Πρόκειται για είδη που βοηθούν τα σχολεία μας. Το σενάριο έχει τέτοιες σκηνές και τους άρεσε η περιοχή της Νέας Μάκρης και θέλανε να έρθουν εδώ. Μας είπανε ότι σαν περιοχή πληροί τις προϋποθέσεις του σεναρίου. Δεν ξέρουμε πάντως αν ο Μπραντ Πιτ θα είναι παρόν στις σκηνές αυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, η εταιρεία παραγωγής OneFor υπέβαλε αίτημα για άδεια γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη, καθορίζοντας με ακρίβεια τα σημεία και τις ώρες των λήψεων.

Όπως αναφέρεται, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Οι σκηνές θα πραγματοποιηθούν έξω από το ξενοδοχείο Nireus Hotel, στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και στον δρόμο μπροστά από το πάρκινγκ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.

Στην αίτηση διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα που κατατέθηκε στον Δήμος Μαραθώνα περιλαμβάνει επίσης τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες για την ομαλή διεξαγωγή των λήψεων στην περιοχή.