Μέτρα για τους πληγέντες από τον σεισμό στην Ήπειρο: «Αποζημίωση για το 100% των ζημιών»

Ανακοινώθηκαν μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου στην Ήπειρο.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, που βρέθηκε στην περιοχή, διαβεβαίωσε πως θα αποζημιωθούν στο 100% των ζημιών που υπέστησαν οι κατοικίες τους.

Ο κ. Κατσαφάδος είχε το πρωί σύσκεψη στην περιφέρεια Ηπείρου με τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους δημάρχους Σουλίου, Ζίτσας και Δωδώνης, όπου υπάρχουν ζημιές και προβλήματα από τον σεισμό.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια με χρονοδιάγραμμα και προσέθεσε ότι ενημερώνονται οι δήμαρχοι για τη διαδικασία επιδότησης ενοικίου ύψους 500 ευρώ για τους πολίτες που τα σπίτια τους κρίνονται ακατάλληλα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχει συνεργασία με το ΕΑΓΜΕ για τυχόν νέους κατολισθητικούς κινδύνους, ενώ από αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχονται σχολεία που παραμένουν κλειστά υπό τον φόβο ζημιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποκατάσταση ιστορικών ναών, οι οποίοι επλήγησαν από τον σεισμό, ο ίδιος ανέφερε πως θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια και το υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση των ναών - μνημείων με τη χρηματοδότηση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Ήδη στην Ήπειρο βρίσκονται συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και διενεργούν δευτερογενείς ελέγχους, μετά το τέλος των οποίων θα βγει κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της περιοχής και ο κάθε πολίτης, ο οποίος επλήγη, θα κάνει αίτηση για να αποζημιωθεί στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.