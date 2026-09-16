Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια από σήμερα (16/09) - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Με αλλαγές η λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας από σήμερα, Τετάρτη (16/09), λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας - Μοναστηράκι».

Ειδικότερα, από σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και από την Κυριακή 20 έως την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40.

Η κίνηση των συρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Αιγάλεω» και «Σύνταγμα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Μετρό: Πότε θα αναχωρούν οι τελευταίοι συρμοί

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:20.

Από Αιγάλεω προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:34.

Από Ελαιώνα προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:36.

Από Κεραμεικό προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:39.

Από Μοναστηράκι προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:41.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30.

Από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49.

Από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51.

Από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53.

Από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Δρομολόγια προς/από Αεροδρόμιο

Τελευταίοι συρμοί:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06.

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα. Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14, από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Οι εναλλακτικές για τους επιβάτες του Μετρό

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα - Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα - Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ), «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω - Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ), «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ).